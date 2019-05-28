「肉彈」女星搣脂成功驚現6塊腹肌！　楊小黎高難度減肥餐單曝光

女星楊小黎8歲時演出《狗蛋大兵》的「小翠」爆紅，肉肉臉蛋十分可愛，長大後成為政大學霸，去年更憑電視劇《台北歌手》奪下金鐘最佳女配角獎，演技實力備受肯定，昔日她是肉感童星，長大後真正女大十八變，近日楊小黎更曝光健身照，積極復健健身成果，練出腹肌馬甲線，更顯上圍雄偉，呼之欲出。

楊小黎近日忙拍三立新戲《天之蕉子》，透露去年因趕拍戲仆街重摔骨盆，在金鐘獎頒獎典禮後便積極投入復健，因無法負擔重量訓練，只有透過有氧、無氧交替運用、練核心肌群鍛鍊體力。

果然這幾天拍戲有摔倒、穿有跟鞋子奔跑戲，多虧這段期間的體能訓練，讓她身手矯健避免受傷，但最近拍攝開場戲，其中一場扁擔飛出來的戲碼，原本安排會有人接住，沒想到扁擔飛出竟正中她的頭，楊小黎苦中作樂：「等一下要去買樂透了。」

除了復健，飲食方面，楊小黎也特別小心，減肥菜單曝光，她將精緻的澱粉麵包類減量，僅一周犒賞自己吃一次，平日她以地瓜取代米飯，因此拍戲宿舍裡一堆地瓜，同時也開始吃紅藜麥、無糖豆漿、吃肉攝取高蛋白，還會買食材自己做水煮雞胸肉、蔬菜、煮豆漿火鍋，運動搭配飲食，成效顯著，體重掉2公斤，肌肉量增加、體脂肪降低，她笑稱：「不追求體重要輕，但線條要好看，畢竟我演千金小姐，還是要美美的。」

即睇楊小黎減肥成功照▼

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