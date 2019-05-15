【多圖】傻傻分不清！日本插畫家畫出逼真食物　杯麵、薯片全是畫

被騙了！日本一名插畫家技驚四座，畫出各款超逼真零食並放上Twitter分享，像真度極高！想偷吃薯片卻發現是一張紙？！跟他一起住，每次想拿零食之前都一定要帶著疑心啊！

「幾可亂真」已經不足以形容這包薯片......（miya_drawing@twitter）

日本一名22歲的大學生Miyakawa，不時在Twitter分享自己的畫作， 每幅畫作都以零食為主題，逼真程度直逼100%，一不留神真的會被騙！

是豐富的午餐！（誤）（miya_drawing@twitter）

Miyakawa亦會分享畫作的製作過程，看著白紙上生出一個逼真的便當，真是超級療癒！

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在Miyakawa的筆下，全部食物看起來都有光澤又美味！如果放在家裡，媽媽大概起碼被騙十次八次吧哈哈！

這個正是小編去日本旅行時常吃的宵夜配搭！（miya_drawing@twitter）

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+ 8 + 7 + 6

在Miyakawa的Twitter上有更多畫作，汽水、Mister Donut、朱古力等通通是主題！以下畫作是小編精選，大家齊來大開眼界！

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