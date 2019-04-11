插畫道出迷妹追星「吐槽」　台灣女大學生畫師：是幸福的困擾

「迷妹」，眾所周知的極限職業，追星需要大量體力、心力和耐性，更重要的就是財力！ 台灣高雄一個9年次迷妹就以插畫道出迷妹心聲，追星一族紛紛點頭表示共鳴！

（inbo_@instagram）

台灣年輕插畫家Inbo已經當迷妹快9年了，把當迷妹的辛酸畫成插畫後聲名大噪！現為大學生的她透過instagram回覆《開罐 Opener》表示，追星已經佔據了她人生大半的光陰、成為生活不可或缺的一部份，即使常常在畫圖「吐槽」，這些也是幸福的困擾：「因為追星交到很多朋友，獲得很多，同時得到幸福、快樂和成就感。」

（inbo_@instagram）

【演唱會去廁所要排超久】

根據非正式統計，追韓星並去演唱會的，過半都是女性。每一次想去洗手間的時候，都總是要排超久，本來不想去的，排太久都變得想去廁所了。

（inbo_@instagram）

【每一項周邊都是隨機】

隨著K-Pop團體人數越來越多，所推出的產品也跟著增加，例如13人的Seventeen、同為13人的宇宙少女，更有SM家成員數會不斷增生的NCT！抽小卡要抽中本命變得好難啊！（還沒有算上小卡也會分成幾個系列。）

（inbo_@instagram）

【收圖收到分不清】

每次偶像出活動，各站站姐都會紛紛出動，拍下多張美照。作為小粉絲的我們，一定會將照片下載到電話收藏。可是一下子在社交平台上湧出太多照片，每一張都有微妙的角度、表情不同，真的會出現「這張我是不是收過啊？」的疑問啊！

👇👇👇按圖看更多迷妹共鳴👇👇👇

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