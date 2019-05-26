【韓國美食】便利店必試6款甜品　賣相、味道100分！

韓圜最近創新低，又有藉口去韓國旅行了！去旅行去便利店覓食是常識吧？以下這6款韓國便利店的甜品，賣相、味道也非常好，而且價錢又不貴，去韓國一定要試！

【1】Kanchoo Choco cake（칸초초코케이크）

「Kanchoo」其實是一種類似「熊仔餅」的朱古力夾心餅乾，在韓國非常受歡迎。這次CU便利店推出了的Kanchoo Choco Cake，將朱古力夾心餅乾放滿在白色的忌廉上面，下面仲有兩層朱古力蛋糕，中間夾著一層朱古力忌廉。喜歡吃朱古力和蛋糕的人，絕對不能錯過！

售賣地點：CU

售價：3200won（港元22）

【2】士多啤梨三文治（듬뿍듬뿍 딸기샌드）

韓國7-11最近推出了一系列的水果三文治，大受好評。其中最受歡迎的，就是「士多啤梨三文治」了！食材方面都是採用超大粒的士多啤梨，再加上滿滿的忌廉，一試難忘！

售賣地點：7-11

售價：2300won（港元15）

【3】Choco Blanc （초코블랑）

這塊「朱古力班尼曲奇餅」是韓國一間很有名的曲奇店「저리 가라」的產品，最近在GS 25都能買到了！鬆化的曲奇，包著滿滿的朱古力班尼，可以一口吃到牛油、可可、和朱古力碎粒。售價只是1000won（港元7），超抵！



售賣地點：GS25

售價：1000won（港元7）

【4】Real生朱古力糯米糍（리얼생초코모찌）

這款朱古力糯米糍是最近最hit的便利店產品！光看賣相已經覺得非常好吃。外層沾滿了可可粉，煙韌的表皮，裡面包著又濃又香的生朱古力。一包3粒，只售1800won，即是600won（港元4）一粒而已！

售賣地點：CU

售價：1800won（港元12）

【5】每日牛奶味雪糕筒（매일우유맛스프트콘）

「每日牛奶」是韓國最受歡迎的牛奶品牌之一。這種用「每日牛奶」製出來的軟雪糕一推出市面，便打破了韓國7-11的銷售記錄，擠下原本最受歡迎的雪糕成為銷售第1。不少人還會在雪糕上加上自己喜愛的topping，例如Kanchoo、M&M、咖啡等。

售賣地點：7-11

售價：1800won（港元12）

+ 3 + 2

【6】Kiri Mochi Roll（끼리 모찌롤）

「Kiri」是一個很有名的忌廉芝士品牌，而這款蛋糕，就是用了Kiri芝士作主要材料，喜歡芝士的人一定不能錯過！外層的蛋糕非常軟熟，包著濃濃的忌廉芝士，吃過的人都說是「絕配」的組合！

售賣地點：GS25

售價：3200won（港元22）