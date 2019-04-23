【首爾必去】閨蜜、情侶都啱！5間婚紗cafe　最平100蚊就有

穿婚紗再不只是準新郎新娘的事！近期越來越多地方可以租借婚紗，讓情侶、朋友拍照留念。韓國首爾亦有5間婚紗cafe，最便宜的不用100元就可以租到！

【1】Princess Diary 프린세스다이어리



周二至周六營業時間：下午1時, last order晚上8時

只要點一杯飲品，然後挑一套婚紗就行。

如果坐在桌子的話沒有限制時間，

但只能穿著婚紗1小時。



飲品價錢：4500至6500won（港元32至46）

婚紗價錢：女生－10000至40000won（港元70至280）男生 －10000won（港元70）



＊周日及周一只供預約的客人＊



地址：서울 서대문구 대현동54-9 首爾西大門區大峴洞54-9

近梨花大學站3號出口

+ 3 + 2

【2】W Space 더블유스페이스



周二至周日營業時間：早上11點至晚上8點

可先於網上購買入場劵，網址：bit.ly/2rOh4gl

平日入場劵價格：女生－19000won（港元135），男生16000won（港元114）

周末入場劵價格：女生－25000won（港元178），男生16000won（港元114）

購買入場劵後可先在網上預約日子，

拍照的時間是1小時。



地址：서울 강남구 선릉로 737 한솔빌딩 4층 首爾江南區宣陵路737 Hansol大廈4樓

江南區廳站3-1號出口，步行5分鍾

+ 8 + 7 + 6

【3】Dress Cinema 드레스시네마

營業時間：早上9點半至晚上8點（last order 晚上7點半），年中無休

價錢：一人拍攝package－3至4萬won（港元210至280）、情侶拍攝package－每人25000至30000won（港元178至210）、團體拍攝package－每人35000至45000won（港元350至320）

可先到網站預約－http://dresscinema.com/promotion/



地址：서울 종구 명동2길 49 首爾中區明洞2街49

明洞站5號出口

+ 2

【4】Party Tree 파티트리

營業時間：早上11點半至晚上9點（last order晚上7點），年中無休

價錢：短裙20000won（港元140），長裙22000至38000won（港元157至270），男士禮服20000won（港元140），加set頭的話5000won（港元35），加化妝的話15000won（港元107）

拍攝時間：2小時

地址：서대문구 대현동 37-15번지 2,3층 首爾西大門區大峴洞37-15 2-3樓

松坡站（송파역）4號出口，步行4分鍾

+ 5 + 4 + 3

【5】韓服&Wedding Cafe 한복&웨딩카페



營業時間：早上11點至下午6點，逄星期三休息

韓服／婚紗價錢：9500won至25000won（港元67至178）



地址：중구 을지로41길 28,5층 임성빌딩 首爾中區乙支路41街28 Yimsung大廈5樓

東大門歷史文化公園站13號出口

+ 3 + 2

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