日本整容老江湖挑戰明星臉　整完石原聰美再變廣瀨鈴

現今整容風氣愈來愈盛行，不少女生就算不「大執」，也想動幾刀微調一下，不少外貌出眾的明星們亦因此成為整容範本。 最近日本有位整容經驗豐富的達人公開表示想整成廣瀨鈴，到底她能否得償所願呢？

櫻井野之花最近大玩整明星臉。（Twitter@nonoka199148）

歌舞伎町女王



櫻井野之花小姐今年27歲，是歌舞伎町人氣No.1的陪酒女郎，曾經2天賺1億円（約700萬港幣），至現時已連續75個月成為營業額最高的傳奇，亦身兼兩間夜總會的老闆娘。

除了分享近況外，櫻井小姐亦會於Twitter炫富

整容老江湖



櫻井小姐自19歲就開始整容，至今已整逾百次，花費金額超過2000萬円（約143萬港幣），可算是整容界的老江湖。而且她經常出席電視節目分享整容經歷，有趣的是每次上節目時臉的版本都不同。



她亦於半年前開始經營YouTube頻道，分享整容心得及過程，至今已有10萬訂閱。



櫻井小姐會於網上分享整容過程

挑戰整明星臉



或許普通整容已滿足不了櫻井小姐，近期她開始挑戰整明星臉。前陣子因為想整成人氣女星 石原聰美的樣子而進行6次整容手術，不過效果未如理想。



其後有人認為她側臉像廣瀨鈴，於是她便索性照著廣瀨鈴的樣子整，並讓日本電視台節目《月曜夜未央》在旁拍攝。



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雖然沒有很像廣瀨鈴，但整體感覺真的變年輕了，整容果然是黑魔法，難怪不少人會整上癮呢！