搬床到澀谷馬路睡覺被檢控　日本YouTuber認罪：只想拍有趣影片

現今YouTube日漸成為年輕人獲取資訊及娛樂的主要途徑，成就不少以拍片謀生的「YouTuber」。不過當中有人為博取點擊率，會不時作出挑戰法律的越軌行為，近日就有7名日本男子因此被捕。

澀谷站前著名的十字馬路平日都人山人海。 （資料圖片）

快閃澀谷十字路



擁有133萬訂閱數的人氣日本YouTuber Crazy Challenger JOE（ジョーブログ【CRAZY CHALLENGER】）於3月28日上傳一段影片引起極大爭議。



該影片為快閃街頭系列，JOE與6名男友人事先準備床褥被單，並趁澀谷著名的十字馬路轉為綠燈期間，將床搬到馬路中路睡覺，引來大批民眾圍觀，令現場一度造成擠塞及混亂。

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公開致歉



影片上傳至YouTuber後吸引將近9萬負評，更惹來網民聲討，直斥他們嘩眾取寵，導致馬路擠塞，造成他人不便。



事後JOE發覺事件越鬧越大，特地拍攝3.5分鐘的道歉短片，期間不發一語，只對著鏡頭鞠躬致歉。

JOE拍片公開致歉。（YouTuber@ジョーブログ【CRAZY CHALLENGER】）

違反交通法被捕



據日本ANN新聞5月12日的報導，有7名20代男子於3月因運送睡床到澀谷十字馬路妨礙步行者，涉嫌違反道路交通法被「書類送檢」（警察把罪犯資料送到檢察廳）。消息指7名被告均認罪，並表示只是「想拍攝有趣的影片」。



新聞一出，大批網民隨即到JOE的YouTube影片留言，紛紛「恭喜」他被檢控。

新聞所指的7名20代男子正是JOE及其友人。（ANN News新聞截圖）

拍片還拍片，法律還是要遵守的，希望JOE能「經一事，長一智」吧！

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