中大女生想釣金龜　師兄發文勸世　過來人說5個與有錢人拍拖之苦

上星期有中大學生在CUHK Secrets 發文指，後悔當初沒有入港大「試下釣金龜」。貼文引起其他同學熱議，有中大畢業生發文指，看到貼文十分感慨，想與眾師弟妹分享出社會後的愛情觀。

《金秘書為何那樣》劇照

上星期有學生在CUHK Secrets 發文指，後悔當初沒有入港大「試下釣金龜」，「因為中大有錢仔好少」，「如果當初入U識到啲筍盤就好」。貼文引起其他同學熱議，有中大畢業生發文指，看到貼文很感慨。

CUHK Secrets 截圖

發文的「中大師兄」指自己已出社會工作，身邊的女性同輩已到適婚年齡，在和她們相處的過程發現，「身邊女性圍埋一齊討論擇偶條件時，都會將男方有無錢放係極高priority（順位）」，「佢地傾嘅過程中，甚至有種感覺畀我就係:『個有錢仔只要比我溝到，佢啲錢就係我㗎啦。無錢嘅就唔好嘥我時間』」，讓「師兄」對女性失望。在一次和女同事討論前途問題時，同事認真回答他「唔使plan啦，搵個有錢人㗎就得」，讓他困惑「點解一段婚姻，男方要承受咁大嘅財政壓力 」？



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後來發文師兄漸漸想通，「愛情同婚姻根本唔應該係咁，只係呢個社會扭曲左，將錢凌駕於愛之上」，就算成功釣金龜「亦都唔值得驕傲，，反而好可悲，真正嘅『窮得只剩下錢』」，所以發文勸世，「我真係好希望中大嘅師弟妹，甚至香港嘅所有人明白到愛情唔係賺錢嘅工具，唔係你嘅二次投胎券，而係你人生中最純潔最真摯嘅感情」。他續指，「我知道中大有好多女仔都好純好真。希望由中大出黎嘅學生都可以保持純真嘅心，搵到真摯嘅另一半」，「而身為男仔我亦都奉勸中大嘅男生：『遠離拜金女』，出到社會搵到錢，會有好多誘惑，要分番清邊啲女仔為錢，邊啲仔真心」。

《金秘書為何那樣》劇照

亦有其他學生發文，回應上星期同學釣金龜貼文。發文學生表示「同有錢人拍拖真係唔係咁容易」，又分享自己經歷，「我自己都同過一個有錢仔出過pool」，但因男方家人和二人價值觀不同原因而分手，又歸納5點與有錢人拍拖之苦。



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