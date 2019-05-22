【顯瘦】日本「顯瘦之神」穿搭術網上瘋傳　矮小肥胖秒變瀟灑？

最近日本有位時裝設計師於網上分享高超的顯瘦穿搭技巧，能令充滿肉感的女生秒速變苗條，令網友們都不禁大嘆神奇！ 當中亦包括不少春夏配搭，想在這個夏天遮遮肥肉的女生要學起來了！

有網友分享該神人的穿搭技巧，一度於Twitter瘋傳。（Twitter@rrisa_wp）

運動員變顯瘦之神



這位神人叫岡田友梨，是前職業摔角選手，退役後一手創辦日本顯瘦衣著品牌KINGLILY，同時身兼設計師一職。經常於Instagram分享自己的穿搭魔法，並自稱為「顯瘦之神」，現在已有約6.3萬名粉絲。

岡田小姐常於Instagram分享顯瘦穿搭。（Instagram@kinglilydesigner）

神奇穿搭技巧



岡田小姐平日會以自身作模特兒，示範如何襯出顯瘦穿搭，並解釋箇中奧妙。除了用自身品牌的衣服外，她也會配襯各大平民品牌產品，如GU、UNIQLO等服飾。

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此外，岡田小姐亦會邀請不同素人進行示範，針對不同身型的女生襯出顯瘦穿搭，如矮小、下或下半身肥腫等等。



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果然不愧為顯瘦之神，能針對不同身型找出合適的穿搭，將顯瘦效果完美發揮！



想看更多穿搭的示範及服飾的詳細資料，可到岡田小姐的Instagram查看。