被另一半嫌說話語氣態度欠佳？　網民熱數6個情侶相處之道

有網民在討論區發文，求眾網民集思，一人一個情侶相處之道。究竟情侶之間說了甚麼或做了甚麼，會影響到彼此關係？又或者在二人相處上，學到甚麼讓大家爭執較少？

《大力女子都奉順》劇照

連登討論區截圖

網民求救：被另一半嫌說話語氣態度欠佳



有網民在討論區發貼文問到，「大家有冇試過比另一半覺得自己講嘢態度語氣唔好？好似講嘢變得好串或者被對方覺得你講嘢有啲唔耐煩？大家嘅改善方法係點？因為呢樣嘢其實好難改到」。

有其他網民指，說話方式 「大倔太直有時只會令雙方難受」，將怒氣和感受以溫柔和婉轉的方式表達，效果會更佳。該網民續指，也許大家說慣了不會覺得有問題，所以雙方更要溝通，「唔好帶住自己嘅情緒，好認真咁了解下對方點解覺得不受尊重」。



網民又分享自己經歷，「我以前講嘢 一唔滿意，就好習慣單單打打。其實只係想對方察覺到我唔鍾意，想佢氹返我。我自己其實唔覺得乞人憎。但對方回應原來咁樣講，佢會唔開心，咁我先知」。「同一樣嘢，例如呷醋，換個表達：由『得啦，唔洗理我㗎啦，搵啊邊個得啦 ！』到 『我想你陪我多啲』，係可以增進感情，而唔係會嗌交」。



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