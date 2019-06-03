【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】許廷鏗教學生揀歌切記一招

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽 2019】，決賽將於6月26日，假旺角麥花臣場館舉行。臨近決賽《開罐Opener》請來星級導師許廷鏗 (Alfred) ，向一眾決賽入圍同學分享唱歌心得和舞台經驗。

（羅偉文，吳嘉俊攝）

舞台表演常有突發狀況發生，作為表演者該如何是好？《開罐Opener》準備了小遊戲，模擬舞台上突發的情況，例如背景音樂驟停及台下觀眾吵鬧等，看看一班參賽學生會如何應對。

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比賽選曲切記要「啱自己」



Alfred稱演出時，曾遇過類似情況，「我試過有一次特別癲，音樂停咗唔緊要，

音樂停咗經常都會發生，但佢音樂停完之後又再出現返！當下簡直就考你拍子感！最緊要Keep (保持) 住自己個 Pace (速度)」。他又笑言，當然最佳的應對方法，就是擁有自己的樂隊。



不少參賽同學對比賽選曲甚有疑問，Alfred笑言自己是「揀錯歌王者」，在以前參加歌唱比賽時常選錯歌，有一次因為自己喜歡R&B音樂，就選了一首去參賽，結果差點被淘汰，「好多時候大家會鐘意聽咩歌，自然會想唱咩歌。但更重要的是，搵首啱自己把聲去唱」。



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決賽詳情 日期：2019年6月26日（星期三） 時間：下午7時正至10時30分 地點：旺角麥花臣場館

購票詳情：



早鳥優惠 - 5月31號上午10時至6月6日上午10時 ，票價: $100/$130

門票價格 - 6月6日上午11時至6月26日下午8時，票價：$130/$150

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