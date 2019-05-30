【復仇者】女友分手後仍要求代付房租　男友佈局7日優雅復仇！

外國男網民最近於網上討論區，分享自己與前女友的分手經歷。當時男網民雖然已經搬離同居組所，前女友也迅速結識新男友，更攜同新男友一起進駐愛巢，但她為了減輕租金負擔，威脅男網民幫忙繳付租金，讓她和新男朋友能夠一同居住，令他感到十分無奈。

《廣播羅曼史》劇照

男網友表示，這件事已經發生了好幾年，但實在是太深印象，因此好想分享出來，想不到一公開就再次受到網民們的關注！其前女友在分手後為了減輕金錢負擔，即使已經邀請了新男友入住愛巢，也要男網友幫忙付房租。但不忿的他想到一個妙法，在短短一週時間，不僅保住了他的錢包，更令前女友落荒而逃！

前女友要挾付房租 樓主感無奈

住在美國加州的樓主表示，在與女網民相處的初期，感情發展十分順利。為了節省房租，兩人就決定夾租住在一起。可惜，也許和結婚一樣，同居也是通往墳墓的路途，在某些生活細節上吵架後，兩人的感情就急轉直下，樓主更因而搬出愛巢。

與女友正式分手後，為了解決房租問題，樓主曾經建議讓兩人的共同好友租住，但女生卻用一些荒謬理由反對，並威脅男朋友即使分手後也需要交房租，令樓主深感無奈。

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

精密佈局 簡單手段擊退前女友

更意想不到的是，女友在分手後短短幾日，就已經與另一位男生發展關係，更邀請住進愛巢。對此，樓主表示難以接受他要為前女友及她的新歡代付房租，因此就想出了一個「周全」的佈局。這個計劃的關鍵就在——女友無與倫比強大的性需要！

女生因為要在早上9點外出工作，慾火焚身的她為了解決「燃眉之急」，每天早上8點左右就強迫男友「來一炮」。男網友靈機一觸，在早上8點多來到了公寓，用最快速度打開大門，「不小心」撞破前女友和現任男友的性愛場面，在前女友還騎著現任男友身上時，走到廚房拿出早餐慢慢吃。他開口說：「哦，早上好，我有貝果！（Oh good morning, I have bagels）」，令他們尷尬不已。男網友更強調，他在旁邊吃了15分鐘，因為他們的衣服不在旁邊，因此他們兩人只能裸體躺在床上，「自己永遠不會忘記他們臉上帶著羞恥而震驚的表情」。

《耀目》劇照

日復一日 佈局終於成功

樓主連續去了7天。他每天早上、晚上都特意過去「觀戰」，如果沒有人的話，還貼心留下紙條道：「十分抱歉，看來我錯過了你們的『運動』，今晚我會早點來。」日復一日，終於在一天早上，男網友收到了女生的信息，要求立刻解除租約。樓主才會心一笑，想著終於解脫了！

《三流之路》劇照

精彩復仇劇情 網民贊不絕口

猶如過山車的復仇劇情，讓眾多網民歎為觀止。網民們認為，「哦，早上好，我有貝果！」這一句簡直是神來一筆。當然，也有細心的網民關心，究竟樓主看著他們裸體躺在床上15分鐘，究竟是怎樣的心情。