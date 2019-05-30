男友力max！女粉絲被醉酒大叔跟蹤　N.Flying隊長IG直播「護花」

如果一個女生晚歸，卻被人跟蹤應該怎樣做？近日韓國樂隊N.Flying的隊長李承協於IG開live時，遇上一名女粉絲「求救」，指一名醉酒大叔一直跟在她後方。李承協最後如何解救了粉絲呢？

李承協（N.Flying官方圖片）

韓國樂隊N.Flying隊長李承協於5月29日凌晨在自己的Instagram上開live，與粉絲互動。期間一名女粉絲留言指「後面有一個醉酒大叔一直跟著我怎麼辦」。李承協馬上隨機應變，讓粉絲把直播的音量推到最高，然後裝作和自己通電話。

李承協（ig@sssn9_zzzn9）

李承協其後化身為粉絲的「男朋友」，將IG直播裝作成為和粉絲在通話一樣的情況：「嗯，你在哪裡了？......現在都幾點了還沒有回家？要我出來接你嗎？......嗯好吧那在前面的便利店見面，等我喔。」

ig@sssn9_zzzn9

對話結束後，李承協說道：「行了行了，成功成功！沒有再跟來了吧？」他的作戰計劃成功令粉絲脫離險境。他接著說：「因為我也有姐姐，而姐姐偶爾也會遇上這些事的。每當遇上這些事情，大家必需要打電話，打給誰也可以，記得要調至免提模式。最好就不要這麼晚才回家！希望您（那名粉絲）小心安全回家吧。」

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李承協的「英雄事跡」隨即在網上被廣泛流傳，不少網民都讚他「能馬上應變，真是太帥了」、「李承協這樣做真的是救了那位粉絲」、「聲音太令人心動了」。