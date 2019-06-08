【出Pool補習班#7】性急組爸狂追組女 專家分析三大死因

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女大生：追女盲目去馬就壯烈犧牲！

有位自稱「多次受獸父困擾」的大學新鮮人，在Facebook 專頁CUHK Secrets 發文指，男生單身的原因是因為不懂女生發出的暗示，盲目追求女生會「壯烈犧牲」，「男仔嘅追女仔手段層出不窮，但真正打動到女仔嘅，真係嗰種安全感同被明白嘅感覺，盲目追女真係會失敗㗎」，「講咗咁耐，大前提都係要個女仔對你有好感，盲目去馬就壯烈犧牲嘅，要等待機會喔」。

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專家：單獨約會非壞事

發文的大一女生在文中歸納出三點單身男生常犯錯誤。第一，當女生少覆短訊，男生沒有安全感就以為自己不再重要，便開始窮追猛打問東問西。第二，第一次就約女生單獨約會。第三，未看準時機就向女生坦白心意。

前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍(Anita)指，總括來說若要取得女生歡心，首先是要當名正面的人，同時能站在對方角度思考，細心一點。Anita又指，其實單獨約會並非壞事。

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