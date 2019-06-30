【性愛那些事#4】成人用品男生最愛4款　情趣店：Julia一返貨賣晒

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。 今次「性愛那些事」找來情趣店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，為大家講解最受男生歡迎的幾款性玩具。

性玩具花款百出，在早前教大家新手入門挑選玩具時，相信各位都深有同感，今次就由Cindy，為大家介紹一些受歡迎的男性玩具，包括由不同AV女優為原型所量產的產品，以及一些以二次元為概念的產品。

不少AV女優都會推出真人版飛機杯。（網上圖片）

【1】Julia最好賣

「一返貨就會賣晒。」這是Cindy對Julia飛機杯的評價。Julia是一名天后級AV女優，有著驚人的J CUP上圍，1987年出生的她，由過去青春無敵美少女，到近年開始晉身輕熟女行列，不同年齡層的朋友都是她的粉絲，客路非常廣。以她為藍本的飛機杯，一直都是熱門產品，其中一個原因是杯身是以她的身形為設計基礎，亦非常厚肉，有著良好的使用體驗，成為玩家愛不釋手的玩具。

JULIA不論是成人產品，還是AV作品都深受大眾歡迎。（網上圖片/Joyful Night）

【2】新星橋本有菜

橋本有菜去年獲得AV界奧斯卡之稱的DMM成人大賞，最優秀女優大賞，自始人氣爆發式增長。她的身材不是特別出眾，不過有著甜美臉蛋，以及逆天長腿。更重要的是，她的產品主打「處女」以及「真實」，意味著夠窄、夠刺激，而且同是厚肉之選，成為玩家新寵。

比較遺憾的是，很少成人用品可以再現橋本的美腿。（網上圖片/Joyful Night）

【3】最想念明日花

已經明言不再拍片的明日花，雖然未有淡出眾人目光，不過對不少粉絲來說，仍有點遺憾。由出道開始已經是萬眾矚目，至今已經是AV界的指標式人物，她可以說是陪著不少人長大的女優。她大方承認自己整容，亦令人更欣賞她的坦白，能夠以使用飛機杯方式一親女神香澤，大家當然不會手軟。

明日花不再拍片，可能要用另類方法去感受她了。（網上圖片/Joyful Night）

【4】二次元雙穴杯：一件產品四種玩法

除了真人之外，二次元設定的產品也非常好賣，因為可以享受到有別於真人的刺激感。這款杯的特別之處，在於夠大隻，而且模擬了整個上半身，使用時真實感大幅提升。另一方面，這個杯的另一個賣點是「雙穴」，意味著玩家除了可以享受陰道之外，亦可以享受肛門直腸的觸感。由於用品有獨特的紋路，用家正面用及反面用，就算是同一個穴，都會有不同的感受；「雙穴」加上「正反」，一個杯就可以四種享受，難怪大受歡迎。

如果大家有甚麼疑問，可以留言或電郵opener@hk01.com ，我「奶茶妹」會盡力為大家解答。