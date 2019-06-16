【性愛那些事#2】有女朋友之後應該看AV嗎？　性治療師這樣說...

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。 今次「性愛那些事」找來性治療師何慕詩，為大家講解，為什麼男生有女朋友之後，仍然要看AV

不少男生都會看AV，有些是資深影迷，有的是逢場作戲，不過他們都會遇上一個大關口：交了女朋友之後，應不應該看AV呢？早前更有人在討論區發問，「我男朋友看AV是不是心理變態？」引起網民熱烈討論。性治療師何慕詩指出，看AV以及跟女朋友發生性行為，其實是兩回事。

何慕詩會定期為《開罐》的讀者解答問題。（受訪者提供）

【女生對男生看AV的四種態度】

要拆解問題，何慕詩認為首先要了解，女生對男生看AV的態度。就她個人遇過的個案，主要可以分為四大類。最開明的女生，認為男生看AV完全沒問題，甚至希望可以跟伴侶一起看；另一種看法，看AV跟是否有女朋友，完全沒有關係。比較保守的女生，就會認為未有女朋友之前，看AV並沒有問題；最極端的主張，就是任何時候都不應該看AV。

AV女優三上悠亞，是不少男士的新生代女神。（網上圖片）

【為什麼女生會對AV反感？】

對於女生反對男朋友看AV，何慕詩表示她聽得最多的理由有4個。有女生本身認為，AV是「核突嘔心」的存在，而且踐踏女性尊嚴，因此對AV反感；亦有女生反映，男友經常要自己模仿AV女主角的行為，認為對方不尊重雙方的性愛模式。比較誇張的，有男友把女朋友當成AV女優，令女生覺得，男友是對著AV女優做愛，而非跟自己做愛；更有女生直言，男友要靠睇AV才能得到興奮感覺，令女生覺得，自己不能令男友有性慾，甚至覺得男友不愛自己。

各位女生，你會讓男朋友看AV嗎？（網上圖片）

【其實你討厭的不是AV？】

看AV跟自慰不一定掛鉤，何慕詩認為大家需要明白，男生看AV並非必然會自慰，同樣道理，男生自慰亦不一定要看AV，雖然大部份男生都會兩樣一起做。何慕詩希望女生們思考，到底是不喜歡男友看AV，還是不喜歡男友自慰？「大部份女士思考完畢，都表示不喜歡男友有了自己還要自慰，再加上男友看著AV自慰就更難接受。」可見問題並非源自AV，而是女生對男生自慰行為的不理解。

到底是不喜歡男友看AV，還是不喜歡男友自慰？（網上圖片）

【自慰跟做愛是兩回事？】

何慕詩表示，大家要明白人的視覺、聽覺、味覺、嗅覺以及觸覺，都有機會令人性興奮，而男士自慰帶來的感覺，與女士進行陰道性行為，是兩種截然不同的感覺，所以女生根本不可能強迫男友只選其一。「你喜歡法國餐，同時又喜歡日本菜，如果男友強迫你以後只能選其一，這樣合理嗎？」不過她亦提醒，任何事情過量都不是好事，亦不宜強行要求對方完全按照自己的意思去做，如果發現在性方面有問題自己難以解決，應該向專業人士尋求幫助。

如果大家有甚麼疑問，可以留言或電郵opener@hk01.com ，我「奶茶妹」會盡力為大家解答。

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