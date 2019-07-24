超驚嚇！雙下巴、禿頭、舉中指　15張迪士尼公主真實生活崩壞照！

大家幻想中的迪士尼公主，總是那麼優雅和充滿魅力。但要是有細心看過迪士尼電影公主系列，你就會知道公主們的綠茶程度好比Melody。平常身光頸靚，但想不到原來離開鏡頭後的公主們居然雙下巴盡露，迷得王子們和小朋友們混混沌沌！難道公主們知道最近興肉感？

你以為艾莉奧可以控制海草嗎？她只不過是美人魚！（Instagram@andhikamuksin）

IG神人Andhika Muksin自從知道了公主們的真面貌，就一直想要將公主們真面貌公諸於世，因此就開了一個Instagram賬號，將公主們的醜態顯露出來。小編將最極品、最精彩、最醜陋的15張公主總結出來，快來看看吧！有男朋友的大家，這些影相角度有沒有覺得好熟悉啊?

【1】小美人魚艾莉奧

小美人魚艾莉奧雖然是年屆46歲的青春無敵美少女，更是海神波塞冬的小女兒，可以在海中自由暢泳，但這並不代表她可以控制海水，更遑論控制海草。小美人魚在海中生活，難免會遇到漂流的海草，還有洶湧的波浪。

大家想想，如果海中真的那麼好，你覺得艾莉奧為什麼要變雙腿出來結交王子啊？然而，艾莉奧卻不知道人類男人的兇險——每餐吃薄餅。艾莉奧......你的臉色這麼差，腸胃還好嗎？

【2】白雪公主

大家對白雪公主的印象，還是那個唱著「啊啊啊啊啊~啊啊啊啊啊~」，然後一群小鳥飛過來的那個純真小女嗎？其實快到100歲的白雪公主可不是泛泛之輩，一隻手指就能夠令你知難而退！

身為迪士尼顏值協會的成員，一見到醜陋的巫婆，就立刻一隻手指舉過去。也是......沒有一些心機，怎麼能夠避開皇后的追殺呢？所以小編建議將白雪公主封為綠茶婊之最！

【3】茉莉公主

當陳偉霆不坐的士，改坐飛毯，唱著「新的世界~！」的時候，有人想過茉莉公主的感受嗎？女人是水做的，不是反重力裝置做的。在飛毯向下急降的時候，輕則鼻水口水狂流不止，重則面部肌肉鬆弛，永久不能復原。

還有，空中可不是阿拉丁的專利，要是在空中遇到小飛俠與小飛象，那就罪加一等——全身骨折！所以小編相信，入世未深的茉莉公主對滿口謊言的阿拉丁，絕 對 是 真 愛 ！

【同場加映】印地安公主寶嘉康蒂

講起重力問題，不得不提在野外成長的印地安公主寶嘉康蒂。她身經鍛煉，但你覺得能夠反重力，在跳躍而下的時候還能夠維持緊繃的感覺嗎？所以......別太相信護膚品廣告！

（Instagram@andhikamuksin）

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這位神人@andhikamuksin 筆下的「醜公主」實在是太搞笑了！想不到公主們的真實生活照可以這麼醜陋，但這麼醜的公主們卻著另一種獨特的吸引力啊！大家覺得又覺得她們可愛嗎？