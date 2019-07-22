【獅子王】日本迪士尼推41款精品　玩具手機殼手袋　最平31元買到

日本迪士尼為紀念「真人版」《獅子王》電影，推出《獅子王》精品，即睇全部41款精品！

為紀念「真人版」《獅子王》電影，日本迪士尼推《獅子王》系列，一共有41款精品，除了各個角色的毛公仔和玩具外，還有以非洲圖案為設計的時尚飾品。還會出售4萬個特別版毛公仔，每購買一個毛公仔，迪士尼會捐贈5美元給野生動物保護網路（Wildlife Conservation Network's, WCN）和恢復獅子基金會（Lion Recovery Fund, LRF）。

日本迪士尼推出獅子王電影紀念精品。（Disneystore.jp）

【1】辛巴Simba毛絨單肩包（約305.8港元）

設計靈感取自獅子王經典情節，辛巴用樹葉令自己看起來像獅子的鬃毛，需等待真正的鬃毛長出來。它的身體有拉鏈小袋可以放置隨物件。毛絨單肩包現售價為4,212日元，即305.8港元。

【2，3】辛巴Simba拖鞋成人版/兒童版（約259​港元）

著上它，你也是辛巴！軟綿綿的拖鞋，設計是模仿辛巴的腳掌，鞋底還有可愛「肉球」圖案，其實是防滑設計。成人版現售價為3,564 日元，即約259港元。兒童版現售價為2,700 日元，即約196港元。

【4】獅子王場景對白文件夾（約39港元）

A4大小的半透明文件夾，一面是以豐富色彩的風格，展示電影中的經典場景和圖案，另一面寫有「HAKUNA MATATA！」等經典對白，帶著它令生活充滿動力！ 現售價為540日元，即約39港元。

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一系列精品明日開始，可以在日本迪士尼網上店預訂。