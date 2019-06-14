Sanrio的8個角色齊齊受傷　 蛋黃哥後面貼膠布、Melody紗布蓋眼

日本Sanrio今次推出受傷系列，悲傷時抱它們在懷裡，跟你一起渡過傷心時刻。此系列共推出8款，分別有吊飾及毛公仔兩個版本。

「小小苦楚等於激勵」，傷心哭過後，又可重新振作，繼續更遠的路。日本Sanrio今次推出受傷系列，集合了Hello Kitty、Melody、布丁狗、玉桂狗、蛋黃哥等熱門角色一起受傷。貼上紗布和膠布的角色們，楚楚可憐的水汪汪眼睛，看到令人心疼。

8個角色一起受傷了，貼上紗布和膠布，楚楚可憐的水汪汪眼睛，看到令人心疼。（Sanrio網店圖片）

Melody 眼蓋紗布

眼晴受傷的Melody，在眼上蓋了一大塊紗布，配上了錯愕的表情。好像不知自己眼睛為何要受到傷害。

蛋黃哥 後面受傷

一臉委屈地哭的蛋黃哥，看來很生氣的樣子，無助地坐在蛋白上。原來蛋黃哥的後面受傷了，不知是誰人弄傷的！

布丁狗 臉頰受傷

是誰劃傷了布丁狗可愛的臉頰？臉上貼上了膠布的布丁狗，眼角的淚珠快要流下來了，令人很想給他一個擁抱。

受傷系列現正在Sanrio網店發售，吊飾版現售價為1,296日元，即約94港元。毛公仔版現售價為2,160日元，即約156港元。

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