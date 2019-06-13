【逃犯條例】6.12衝突成日本Twitter熱話　日網民：港警好恐怖

自6月9日百萬港人遊行，加上香港眾志常委周庭於東京的日本記者俱樂部發表講話，引起日本人對港府推動「逃犯條例」立法的關注。 昨日（6月12日）下午，港警施放催淚彈及發射布袋彈驅散示威者，有關新聞片段被上傳到Twitter後，成為日本網民熱門話題。

各示威者受傷片段均引起大量日本網民關注。 （Twitter@hane12062525）

警民衝突引起日本網民關注



金鐘警民衝突爆發後，有香港市民及觀看直播的日本網民將相關過程、示威者受傷片段上傳於Twitter，並呼籲日本各界關注事件，不少帖文均獲破萬轉推分享，並登上這兩天日本的Twitter熱門，顯示日本網民正高度關注事件。



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日網民批警察做法過火



以上相關帖文隨即於Twitter瘋傳，吸引大批日本網民關注事件，當中不少網民留言狠批香港警察做法過火：「感到香港警察真的敵視一般市民，好恐怖」、「到底哪邊才是暴徒？」、「沒當過示威民眾是人類」等等，更有人擔心會演變成第二次「天安門事件」。



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最後，亦有不少日本網民為香港打氣，支持市民抗爭。