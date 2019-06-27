【宋仲基宋慧喬離婚】喬妹出道23年　7件事令她為港人認識、喜愛

結婚接近2年的「雙宋」，日前正式宣布離婚，令不少粉絲嘩然。 今年37歲的宋慧喬，出道23年，不單韓國，也深得香港人喜愛，她之所以成為港人熟悉韓星，全因以下7件事。

宋慧喬（makeon圖片）

2017年10月31日，韓國演員宋仲基以及宋慧喬，於韓國新羅酒店舉行世紀婚禮。二人於2016年透過拍攝劇集《太陽的後裔》結緣，雖然一直向多次向外界否認緋聞，但最終二人「拉埋天窗」，仍然獲得大眾一致看好。可惜，二人至今結婚接近兩年，卻傳出了壞消息，宋仲基日前發文宣布，二人正在辦理離婚手續，代表這段童話式的戀情正式畫上句號。

現年37歲的宋慧喬，1996年透過劇集《初戀》出道，至今已經出道23年了。在亞洲地區也有很高知名度的她，曾經參演多套大熱韓劇，大家又是透過甚麼渠道認識她呢？《開罐Opener》為大家盤點喬妹在香港人心中留下最深刻印象的7件事！

宋仲基一直都被視為「寵妻狂人」

【1】《藍色生死戀》

2000年於韓國首播的《藍色生死戀》，可說是韓國第一部進攻亞洲市場的劇集，由宋慧喬、宋承憲、元斌主演。當時，他們也還是新人，在未開播之前，原本觀眾也沒有抱太大期望。

但劇集播出之後，卻取得高收視成績。故事講述宋慧喬出生時被「掉包」，一直以為與宋承憲、元斌兩兄弟為兄妹，但其後知道搞錯了，被逼分開。長大後，宋慧喬進了他們的公司打工，並與宋承憲相戀。宋慧喬卻不幸患上血癌，在與宋承憲一起去海邊時，在他的背上死去了。

雖然劇情非常「狗血」，但不少觀眾都一邊看一邊哭，當年於香港播出時，也造成了追劇潮，為宋慧喬等人打響在港知名度。

《藍色生死戀》劇照

【2】《浪漫滿屋》

2004年，宋慧喬與人氣歌手Rain合作，於電視劇《浪漫滿屋》飾演一對「合約夫妻」。《浪漫滿屋》由漫畫改編，宋慧喬一改以往只演可憐角色的形象，變身成為可愛、開朗的小說作家，與Rain成功演活了漫畫裡面的情節。此劇除了在韓國得到非常好的成績之外，在香港播出時亦掀起熱潮，其中宋慧喬於劇中的名言「Aza Aza Fighting」以及歌曲《三隻小熊》更成為了當時不少港人的模仿對象。

《浪漫滿屋》劇照

【3】《那年冬天風在吹》

與《浪漫滿屋》相隔差不多10年時間，宋慧喬的事業憑著2013年的劇集《那年冬天風在吹》再下一城。她於劇中飾演一名雙目接近失明的富婆，由於看不見，對身邊所有人也不信任。而碰巧一名與她失散多年的哥哥同名同姓的趙寅成出現，並假裝成為她的哥哥，陪伴在她身邊，慢慢二人就發展成為互相相愛的關係。宋慧喬於劇中展示了精湛的演技，不少人看完之後都說「以後看到她也覺得她是個盲的」，而且她亦憑著此劇拿得了人生第一個「大賞」。

《那年冬天風在吹》劇照

【4】《太陽的後裔》

2016年播出的《太陽的後裔》，可說是風摩全亞洲的劇集。此劇是宋仲基退伍後第一套回歸的作品，同時亦是宋慧喬相隔3年再回歸電視界的作品，所以播出之前，熱度已經非常高了。宋慧喬憑著這套劇集，獲得了多個獎項，包括於KBS演技大賞中獲得大賞、於第7屆韓國大眾文化藝術賞中獲得「總統表彰賞」。而且，她亦於此劇，與宋仲基結下姻緣，二人於2017年結婚。

《太陽的後裔》劇照

【5】代言Laneige、雪花秀

韓國知名化妝品品牌「Laneige」，於香港亦相當有名氣。而在香港之所以這麼出名，大部份都可以算成喬妹的功勞。她於2008年開始成為Laneige的代言人，一直代言了10年，直到2018年才轉移成為旗下另一品牌「雪花秀」的代言人。相信不少人都是看了宋慧喬的Laneige廣告才知道這個品牌吧？而雪花秀更是為了宋慧喬「首次破例」採用代言人制度呢！擁有童顏的她，相信為品牌帶來了很好的效果。

Laneige圖片

【6】男神收割器

作為韓國當紅花旦，宋慧喬幾乎每拍一套新作品，都會和男主角傳緋聞，單是公開承認過的已經有3個。2003年她與李秉憲合作拍劇集《ALL IN》，就是她第一個公開的男朋友。當時李秉憲更曾經說過想當她是生命中最後的女人呢！2008年拍攝劇集《他們生活的世界》，她與男主角玄彬擦出愛火花，為她第二任公開的男朋友。最後，就是2016年拍攝劇集《太陽的後裔》，與男主角宋仲基墜入愛河，還於2017年結婚。不過可惜，三段戀情最終都是分手收場。

李秉憲、玄彬、宋仲基

【7】曾與多名港星合作

宋慧喬除了參演韓劇之外，亦有參演多部電影，其中《一代宗師》、《太平輪》等華語電影也看到她的演出。她於《一代宗師》之中，飾演梁朝偉的妻子，因而結緣。此外，她與黎明亦是超過10年的好朋友，曾經於黎明的Facebook影片中，見過她的身影。而最近，她亦於香港電影金像獎中，與劉德華一起頒獎。