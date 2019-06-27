「處男之身一直冰清玉潔......」網民創意集思　一句說話花式鬥慘

最近有網民發起「一句話鬥慘大賽」，在生活中受盡折磨的網民們紛紛回應，講出一個又一個親身經歷的悲慘故事。《開罐Opener》為大家精選20句，大家快看看會不會身同感受吧！

網民表示看不透為什麼生活可以這麼難過.......（網路圖片）

近日在微博上掀起了一個鬥慘熱潮，受盡生活和命運折磨的網民們，紛紛以Hashtag「#一句話鬥慘大賽」發佈自己的慘痛經歷，看完都覺得實在太可憐了！小編精選了絕對身同感受的20句句子，大家看看有沒有相同經歷吧！

戀愛問題天天都多 網民經歷花式鬥慘

生活就是充滿挫折，但要將這些可悲經歷逐一分類的話，戀愛問題的攻擊力絕對一馬當先。大家放心，這些經歷，無論是單身狗還是戴綠帽，全部都中槍。

▼▼▼點擊圖片看8個戀愛悲慘經歷▼▼▼

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心酸奇事何其多 慘痛經歷一籮籮

你以為生活中，將你虐待得體無完膚的只有戀愛那些事嗎？少年，你太年輕了。你有經歷過吃空氣都會胖、打報告按錯關閉、排半個小時巴士，上車才發現餘額不足等等情況嗎？看看其他12個生活中的慘痛經歷吧！

▼▼▼點擊圖片看12個生活慘痛經歷▼▼▼

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看完這20句慘痛經歷後，大家有什麼感覺嗎？沒有辦法，可能是因為生活比較悲慘，小編看完後浮現了好多靈感。香港人們，你們有些悲慘故事值得分享嗎？用一句說話濃縮你的經歷，留言與大家分享一下吧！