食泡菜抗抑鬱？10種美食助你對抗抑鬱　情緒心情瞬間變好

最近情緒不好？壓力大？10種美食可以助你對抗抑鬱！芝士、黑朱古力、綠茶等多種常見的食物，吃了情緒心情瞬間變好！立刻約三五知己去吃吧！

【1】芝士

芝士有多種幫助對抗憂鬱的元素，它含有豐富的多巴胺，有助腦內傳遞物質。色氨酸，可以增加體內血清素，幫助調節情緒，讓人有愉悅的感覺。鈣質亦有安定神經，及令肌肉放鬆的作用。有大量維他命B、C有助保持情緒平穩。適量地食用，有助於預防精神方面的疾病。

（AlysWestYork@twitter）

【2】黑朱古力

據美國化學協會（The American Chemical Society）一份研究指出，黑朱古力除了可以振奮心情，甚至有輕微止痛功效。朱古力有助身體製造苯乙胺醇，使人感到幸福快樂，故很多人心情不佳時，會特別想食朱古力，但建議選擇含可可70%以上的黑朱古力。

（Womensrunninguk@twitter）

【3】綠茶

綠茶有一種胺基酸名叫茶胺酸（theanine），令人減壓和放鬆。綠茶能夠提升多巴胺，這種振奮情緒化合物的水平。事實上調查顯示，苦於抑鬱症狀的人飲用綠茶有正面效益。

（mightymatcha@twitter）

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