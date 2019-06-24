薄荷朱古力風日本爆發！　嚴選6件瘋狂零食

日本漸轉炎熱，大家都在尋找消暑的良方。冰涼的雪糕、刨冰等，都不能滿足日本人了。在日本一種讓人感到透心涼的口味，正在爆發中，那就是薄荷朱古力(チョコミント) ，從顏色到味道，都令人有透心涼的感覺！ 一踏入夏季，日本各大品牌馬上推出不同的薄荷朱古力的零食，還有以顏色和香味創作的商品。要知道薄荷朱古力在日本有多瘋狂，小編嚴選6件產品，就知薄荷朱古力的人氣有多強！

【1】潤唇膏

日本知名品牌Pure Smile，去年也有與不二家聯名限定款「牛奶糖」和「白桃汁」人氣口味潤唇膏，引發熱潮。6月29日將推出取材自另一人氣商品的，「不二家LOOK 薄荷朱古力」潤唇膏。除了聲稱完全重現LOOK薄荷朱古力的香味外，還有橄欖油、蜂蠟、牛油樹脂、荷荷芭油等保濕滋潤的成份。

【2】桃哈多

桃哈多推出了季節限定，薄荷朱古力味桃哈多。官方指朱古力薄荷味桃哈多，有清爽的感覺，有著新鮮薄荷的清爽，和濃濃的朱古力味道。雖然有不少網民指，它的顏色很像毛蟲的幼蟲，但都說很好吃。

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【3】銅鑼燒

日本連鎖便利店FamilyMart推出薄荷朱古力銅鑼燒。網民指煎餅有香濃的薄荷味，吃下去有清涼感，夾在中間的忌廉很軟滑，還有朱古力碎在裡面。單看照片已經流口水。

【4】牛油

薄荷朱古力不限於零食！主打「可以直接吃的牛油」的日本牛油品牌CANOBLE，推出夏季特別商品「薄荷朱古力牛油」，透心涼的薄荷加微苦的朱古力，還有新鮮牛油的奶香，而且刻意減低了甜度。官方指，不僅適合抹麵包，還能夠直接吃。

【5】脆脆批

環形的朱古力味的脆脆批零食，相信不少人也食過。日本7-Eleven就推出了薄荷朱古力脆脆批。薄荷朱古力包裹著香脆的粟米片。脆脆的口感，加上清爽的薄荷味道，很適合夏天。

【6】化妝碎粉

薄荷朱古力不只味道吸引，香味也令日本人著迷。日本美妝品牌Pargantong推出薄荷朱古力防紫外線碎粉。這款碎粉有清涼的薄荷香味，用後會有清爽的感覺。而且碎粉有礦物成份，又能阻隔紫外線，吸引不少日本女士購買。

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