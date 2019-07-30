最帥金髮動漫角色TOP10 　鳴人排名令人大趺眼鏡　

不少動漫角色都有著一頭明亮的金髮，不過不是個個人都可以CARRY金髮，有日本網民票選10位最帥的金髮角色，看看你的心水角色有沒有上榜吧。

中二跟有型只有一線之差，不少頂著一頭金髮的動漫角色風靡觀眾，日本網站早前的票選，由觀眾投票選出十個最帥的金髮美男子，第一名說真的有點意外啊…

城之內沒有上榜，可是小編仍想讓你出一出場，畢竟他真的太搞笑了。（網上圖片）

【3】《名偵探柯南》安室透

在不同排行榜都有高名次排名的安室透，今次一樣沒有令人失望，進佔金髮排行榜的第三位。在作品中由大反派，被洗白成為警察卧底。更有報導引述作者表示，會為安室透洗白，是因為他在觀眾中的人氣，同時有著超高顏值，「只好把他洗白吧」，可見安室的魅力連劇情走向都可以改變。

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【2】《機動戰士高達》馬沙

以驚人的人格魅力，以及自信、超強戰力以及哲學思維，俘虜不少觀眾，知道「Gundam」的人，都一定聽過馬沙，他的人氣甚至比主角名寶更高。以過激的手段去達成自己目的，不過他的經歷以及人設，都在不同的作品中得到完全演繹，令人「不認同但卻可以理解」，少年時喜歡阿寶，長大後就會開始明白馬沙了。馬沙就像一杯細心品味的咖啡，回香偶爾帶點苦澀。

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【1】《海賊王》山治

坦白說小編覺得山治跟馬沙，個人更偏心於馬沙。不過結果是山治得到首名，的確以山治的人設，以及他在作品中的表現，比起馬沙來說實在太「吸粉」。如果馬沙是一杯咖啡，山治就像是一杯珍珠奶茶，有趣而且易入口，不論男女老少都會輕鬆愛上，加上他愛護女性，以及遵守騎士道精神，人氣一直非常高，金髮帥哥實至名歸。

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