黑澀會小薰做單親媽媽　靠《詭屋驚凶實錄》學會「為母則強」

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黑澀會成員小薰在《七十六号恐怖書店之恐懼罐頭》中的《租屋》中首度挑戰單親媽媽，但私下的她對媽媽角色不陌生：「我自己曾做過護士、也喜歡跟媽媽朋友們聊天，再加上自己有個可愛的小姪女，很常去陪她玩、陪她睡覺。」但為了讓自己狀態更純熟，拍攝前她特別跑去照顧侄女，要自己進入角色的備戰狀態。

小薰首度挑戰單親媽媽。（IG@estherxun）

不過這次小薰飾演的是一位情緒低潮的母親，她也分享過去曾遇低潮的心境，「黑girls」解散後，她長達一年時間沒有工作，每天出門騙媽媽去工作，實際是到台北找朋友，當時家中生意也正在低谷，就算開銷只能靠老本，還是得幫忙償還貸款：「但我是個比較樂觀正面的人，所以遇到低潮時，會覺得人生高峰要來了，因為最低點也不過是如此。」她認為危機就是轉機，正向面對才是贏家。

對於角色，小薰把自己心理狀態建設成「為了家人、為了愛去戰勝一切。」她透露本身很愛溫子仁導演系列的恐怖驚悚電影，尤其像是《詭屋驚凶實錄》、《詭修女》這類的電影：「因為電影中的媽媽就是為母則強的典範。」

黑澀會小薰認為《詭屋驚凶實錄》中的媽媽是「為母則強」的典範。（IG@estherxun）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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