【新海誠】《你的名字。》一個場面惹激辯　網民：瀧犯了約會大忌

新海誠新作《天氣之子》即將上映，不過在網上率先掀起話題的，竟然是舊作《你的名字。》！有網民重溫《你的名字。》時，發現了其中一幕，竟然「大有文章」。

引起網民熱烈討論的一幕，是主角立花瀧，跟美女前輩奧寺美紀，在餐廳吃飯時的場景。大家看得出有甚麼問題嗎？

圖中的問題你看得出了嗎？（《你的名字。》劇照）

有網民認為，男生跟女生約會時，應該讓女生坐在梳化位置，而非像動畫中，讓女生坐在外面，自己坐梳化。有網民說，梳化是主位、比較舒適，亦方便女生放手袋或隨身物品，因此男生要禮讓給女生坐梳化，情況類近男生走路時，應該走在靠近馬路的一邊。

有網民認為，前輩坐的位子景觀其實更好。（網上圖片）

另一個問題，是網民發現瀧桌上的食物已經一掃而空，而前輩的食物幾乎原封不動，認為這也是一個約會時的不禮貌表現，因為他不懂得配合對方的進食速度，直言他迅速吃完會給女生施加無形壓力。網友直指新海誠的作畫非常細節，由種種跡跡都可以推斷出瀧不是一個擅長跟女生相處的人。

有網友笑言，瀧先把麵包吃完是可以理解的，因為一直在充說話的都是前輩XDDD（TWITTER截圖）

不過亦有網友認為，這種男女之間相處、約會的不成文規則是胡說八道，直言「甚麼？吃飯還要配合對方的速度嗎？真麻煩呢」、「讓女生坐梳化甚麼的，未免太無聊了吧，不如一起站著吃拉麵吧」，亦有人覺得新海誠未有對這一幕作出過解釋，不必過分解讀。不知道大家又怎麼看呢？