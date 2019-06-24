竹達彩奈、梶裕貴婚訊為何如此轟動　7件事助你認識一對聲優新人

聲優梶裕貴及竹達彩奈宣布結婚，兩位超人氣聲優引起各界轟動，到底這對新人有甚麼厲害之處呢？

梶裕貴及竹達彩奈，昨日（23日）分別於各自的twitter上宣布婚訊，引起廣大網民討論，不少朋友都湧到二人的twitter上祝賀。對於不太熟悉這對新人的朋友來說，或許會不明白消息如此震撼的原因。《開罐》為大家整理了關於他們的七件事，讓大家更了解這對新人。

二人的婚訊震撼動漫界。（網上圖片）

【1】出演人氣作品

兩人是日本當今超人氣聲優，為多套經典作品配音。梶裕貴近期最著名的作品莫過於《進擊的巨人》中的男主角艾倫；而竹達彩奈最令人印象深刻的，便是《K-ON!》的中野梓（梓喵 >/////<）、《我的妹妹哪有這麼可愛！》高坂桐乃。作品的人氣以及聲優的功力相輔相成，而竹達彩奈更是在《K-ON!》作品中一炮而紅。

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【2】歌唱力驚人

2人除了是聲優之外，唱歌力都非常驚人。梶裕貴曾經推出個人單曲，更一手包辦所有填詞工作。而竹達彩奈為《K-ON!》聲優，歌唱力自不用說，她更現場演唱過公認為「斷氣之作」的另一動畫歌曲《God knows…》，雖然以她的萌音演唱帥氣歌曲，不多不少有點違和感，不過她全程輕鬆carry，亦唱出了自己的特色，唱功進步神速，令人刮目相看。

竹達參與《K-ON!》現場演出。（網上圖片）

【3】30歲後結婚

2年前竹達彩奈在電視節目中表示，自己的事務所規定30歲以前不能「談戀愛」，竹達在自己生日當日（6月23日），就馬上宣布結婚，不少網民都認為，她應該有跟事務所達成妥協和共識，30歲以前不要傳出關於戀愛的消息就好，有更陰謀論一點，是連事務所都不知道竹達的戀情，不過機會不大。另一方面，網民對於連日本狗仔隊也發掘不了二人的戀情，也嘖嘖稱奇。

竹達曾表示，30歲前不可以談戀愛。（網上截圖）

【4】一部作品定一生？

就如上一點所說，連日本的狗仔隊都發掘不了二人，主要的原因，很大可能是因為二人的交集極少，比較知名，由他們共演的作品一隻手數得完，因此他們「撻著」的時機亦是不同網民的討論焦點。普遍網民認為，二人在作品《惡魔高校DxD》中的緊密合作，應該是戀情的契機。無獨有偶，梶裕貴聲演作品中的主角兵藤一誠，其中一位女角塔城小貓，明言「我要嫁給一誠」的聲優，就是竹達彩奈，可以說是應了當初的承諾呢。

網民推測，二人是在《惡魔高校DxD》結緣。（網上圖片）

【5】二人的奇怪特性

梶裕貴本來希望在花店工作，不過因為雙手容易受傷而放棄。搞笑的是，只要由他配音的角色，多數會遇上「斷手」的命運，有時候他的「斷手光環」更會影響到其他角色。由他配音的角色存在的場景中，其他人斷手的機會都特別高，因此他在網上素有「斷手貴」的外號。另外，以《K-ON!》為契機，竹達彩奈開始學習結他，不過技術…...她在twitter中貼上在近期的巡演中，拿著結他的照片，寫道：「10年沒見的『穆炭』（梓喵）的結他名」，引來大量網民留言「好懷念！」

二人都有著跟聲優不一樣的另類屬性。（網上圖片）

【6】《K-ON!》成員全員結婚？

豐崎愛生（平澤唯）、佐藤聰美（田井中律）、日笠陽子（秋山澪），連同竹達彩奈（中野梓），都在30左右結婚，除了令人再次猜想，是否所有聲優都有30歲才可以結婚的不成文規定。另一方面，《K-ON!》五人組中有4個已經結婚，剩下聲演琴吹紬的壽美菜子，今年27歲的她，在未來的3年內，會不會有機會結婚呢？不少網民都非常期待呢。

大家都很期待《K-ON!》全員結婚時的場景。（網上圖片）

【7】奇怪的祝賀者

二人的婚訊傳出，震撼不少網民之外，亦有不少聲優發文道賀。當中包括石川由依，不知道她是誰？她是《進擊的巨人》中米卡莎的聲優，發文第一句就是「艾倫…」令不少網友發笑，說米卡莎失戀了。竹達演出的人氣作品《五等分的花嫁》作者春場ねぎ，亦在twitter上載了對竹達的祝賀圖。另外，新海誠亦有對二人的婚訊發表祝賀，相信是因為梶裕貴有參與《天氣之子》配音工作的關係。最令人感到意外的，是日本吉野家也發文恭喜，相信是因為竹達過去跟吉野家有著長期的合作關係。二人在日本的人脈之廣，可見一斑。

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看到這裡，相信大都對一對新人多了一點認識，祝他們新婚快樂。（小編好期待他們婚禮上的來賓，一定星光熠熠呢）

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