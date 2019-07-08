【逃犯條例】小店量產「不撤不散」月餅　店主：換方式為港人打氣

西環小店「華爾登餅店」，繼上年推出粗口月餅「X你咩哈哈」之後，今年推出印上「不撤不散」、「記你老母」等字句的14款全新月餅，應節之餘更加應景。店主表示希望以另一種方式為香港人打打氣，有關月餅立即引起廣大網民回應及支持，店主笑言：「唔係對我啲月餅反應大，係對啲警察反應大」。

有別於去年玩味道甚濃的主題，今年的取材不少來自時事，店主Naomi接受《香港01》訪問時表示，印上貼地字句的月餅，不是為了抽水，也不是「放負」，自己亦堅持一貫以來的「just for fun」的風格，希望以另一種方式為香港人打打氣。

華爾登餅店月餅又有新作。（受透者提供）

「記你老母」月餅原本不打算量產

她特別提到，其中一款「記你老母」本來沒有打算推出，但收到一位客人的要求，希望可以印在月餅上，送給他的記者朋友作鼓勵，因此她最後決定量產。她又透露，雖然自己有朋友是警察：「但講呢句話、打人嘅，都有問題」。對於月餅引起廣大網民回應及支持，她笑言「唔係對我啲月餅反應大，係對啲警察反應大」。

「記你老母」月餅本來並不打算推出。（受透者提供）

月餅料售逾萬個

根據上年經驗，Naomi估計至少要製作8000個月餅，更有可能上看1萬個，她笑言，「今年應該仲癲，好驚」，不過她強調，除非自己做不來，否則不會截單。華爾登餅店今年將會推出共14款月餅，每款售$38，Naomi表示預計2日後（10日）可以預訂，數量不設限，估計8月開始可以取貨。

網民對於華爾登餅店又「出手」紛紛讚好，留言支持「我要訂！」，更有網民表示，這才是月餅的真正意義，「反元建明」「月餅入面有無紙條」？

店主預計今年或需製作上萬個月餅。（受透者提供）

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