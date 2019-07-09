飲酒又苦又貴！網民熱數4件唔識飲酒才懂的共鳴事

近日有網友在討論區指「真係學唔到飲酒」，引來大量網民留言，盡訴不懂喝酒的原因。《開罐Opener》整理出5大不懂喝酒才會明白的共鳴事。

有不少人認為，長大了就要學會喝酒，男要學會喝酒去應酬見客，女的更要學會喝酒，要有酒量才不會「蝕底」！近日有網友在討論區貼文指「真係學唔到飲酒」，引來大量網民留言，盡訴不懂喝酒的原因。《開罐Opener》整理出4大不懂喝酒才會明白的共鳴事，快看自己遇過多少個！

網民熱數不懂喝酒的原因。（《來自星星的你》劇照）

【1】飲酒很貴

不論三五知己或是舊同學聚會，都有愛酒之人提出去喝酒，但出外喝酒一般最少也要百多元一杯，對不太懂喝酒的人來說，既不享受，又要浪費金錢，真的「貼錢買難受」。

有些事只有不懂喝酒才會明白。（《獨酒男女》劇照）

【2】除了苦沒有其他感覺

網民指愛酒之人口中的「果香、麥芽香、口感優雅、飽滿」，他也完全感受不到，「除了苦就不知有甚麼感覺」。亦有人說喝酒時，他只感覺到「藥水味、煙灰味」，一點令人愉悅的味道也沒有。

網民指酒的味道除了苦沒有其他感覺。（《明日也晴朗》劇照）

【3】未醉先嘔

每個人對酒精的反應也不同，有網民指每次喝酒「未醉先嘔，已經唔敢再飲」。小編的一位同事指，自己只要喝一啖就立即有睡意，而且萬試萬靈，每次辦聚會，也千叮大家切勿嘗試挑戰。如果要這些對酒精如此敏感的人喝酒，真的太殘忍了。

一喝酒就未醉先嘔！（《美女孔心》劇照）

【4】你好幸福

有不喝酒的網友說出了一個不會喝酒是因為一直很「好幸福」，沒有遇到不愉快的事，不用借酒澆愁，所以很少喝酒。亦有網民指，「飲酒會覺得苦，因為人生未遇過比酒更苦之事。」這個答案完全是為不喝酒一族，加上了光環。下次被問為甚麼不會喝酒，就有兩個好原因了。