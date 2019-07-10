親手捧紅木村拓哉　日本偶像之父Johnny’s 5件事回顧一生

尊尼事務所創辦人兼社長喜多川Johnny因重病於7月9日離世，享年87歲，在眾多藝人後輩的圍繞下，結束了他輝煌的一生。 喜多川社長一生創下無數傳奇，更成為日本偶像界無可超越的典範。《開罐Opener》與大家一起回顧他與尊尼事務所的難忘事跡。

尊尼事務所創辦人兼社長喜多川Johnny於7月9日離世，享年87歲。（NHK截圖）

【1】美國出生回流日本

喜多川Johnny在美國出生及成長，年輕時機緣巧合認識了到美國演出的日本歌姬美空雲雀和她的經紀人，成為後期日本發展娛樂事業的一大助力。喜多川在50年代回到日本，不斷累積娛樂界的人脈和經驗，在60年代初正式創立的尊尼事務所，為後來的輝煌事業打下基礎。

【2】捧紅了無數男偶像團體

喜多川開創了日本偶像史的傳奇時代，堪稱日本演藝偶像之父。從80年代開始推出了少年隊和光GENJI，到90年代推出了國民天團SMAP、KinKi Kids、嵐、KAT-TUN，直到2015年組成的King & Prince，每個都成為日本風靡一時，甚至國內數一數二的男子天團，更被人尊稱為「逢捧必紅」的傳奇。

喜多川社長生前捧紅了無數男團和偶像。（Ttwitter@penthes2）

【3】龐大集團經營娛樂一條龍業務

喜多川所創立的尊尼事務所，公司業務非常寬廣，不僅為藝人提供經理人服務，旗下更包括傳播製作公司、唱片公司、演唱會事務所、偶像產品專賣店等等業務，實行一站式娛樂演藝業務。完善的公司業務，為旗下藝人發展提供更大的優勢。

関ジャニ∞成員村上信五因擔任深夜節目《月曜夜未央》的常規主持人，而紅遍日本。（《月曜夜未央》截圖）

【4】建立日本娛樂帝國

尊尼事務所旗下偶像不僅推出唱片和拍廣告，還有超過200場以上的演唱會，舞臺劇，歌舞劇，據粉絲粗略估算，旗下偶像主持了全日本幾乎30%的綜藝節目，每季更有將近三分一的日劇由旗下偶像主演。

同時，尊尼事務所籌辦粉絲應援會Johnny's Family Club，新入會費用盛惠5000円（約360港元），眾多粉絲們搶先繳交會費，更笑稱：「自己養自己偶像！」。

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【5】被指控猥褻旗下藝人

喜多川在創立尊尼事務所後，一直被傳出他猥褻旗下藝人的流言，但一直未經證實。直到1999年，日本著名八卦雜誌《周刊文春》就尊尼事務所發表專題報道，其中提及喜多川對其旗下男性藝人做出猥褻行為。雖然喜多川立刻提起訴訟，但經過多年審訊，二審法官認可了《周刊文春》對喜多川有關同性戀猥褻的報道，間接肯定了他猥褻旗下藝人的講法。

喜多川Johnny相片（ 東京スポーツ新聞社）

喜多川Johnny於7月9日，在病床上被深愛的藝人後輩們圍繞著，默默結束了傳奇的人生。

TOKIO成員國分太一在得知喜多·川社長死訊後，在早上主持節目時難以控制情緒，忍不住流下眼淚。（晨間直播新聞節目《VIVIT（ビビット）》截圖）

雖然曾有醜聞纏身，但不能否認喜多川在日本演藝界中埋下了多顆種子，孕育了多名人才。木村拓哉、堂本光一、山下智久等等，還有無數出色的組合，每一個從尊尼事務所出身的藝人，無論在團體還是個人發展，都獲得相當出色的成就。

タッキー＆翼成員 瀧澤秀明曾在節目上對喜多川社長的理念表示佩服和尊敬。（NHK截圖）

從昭和、平成到令和，橫跨三代的演藝傳奇終於落幕。大家對喜多川社長、尊尼事務所和旗下偶像們，有沒有什麼難以遺忘的回憶呢？