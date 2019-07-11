住酒店房5件用品共鳴事　風筒總是不給力　水壼你敢唔敢用？

大家去旅行的時候，對酒店房間裏的電器與物品有什麼感想嗎？酒店房間看似漂亮、物品齊全，但如果正在旅遊的你曾使用以下5樣用品，那你就要聽聽網民們的意見了！

（EXID《L.I.E.》MV截圖）

無論是正在旅途，還是準備旅遊，大家在外地，難以避免都會入住酒店或賓館。然而這些出租房間內，即使裝修多麼好，有一些Item網民見到都齊聲高呼「千其唔好用！」

《開罐Opener》為大家精選了5樣Item，大家住酒店要使用這些物品的時候，就要先好好想一想了！

【1】風筒 - 弱雞風力難吹乾頭髮

最近被台灣網民投訴的酒店物品，就是酒店房間必備的「超弱雞風筒」。有女網民分享經歷，為了減少行李負擔，因此決定使用酒店提供的風筒。

然而這名女網民卻表示，因為酒店提供的風筒實在太「弱雞」，自己吹了很久仍然未乾，而且髮質也會變得乾旱，簡直「吹到懷疑人生」！

網民表示要用這種風筒吹乾頭髮，簡直「吹到懷疑人生」！（網民照片）

【2】熱水壺 - 曾被用來洗襪洗內褲

網上曾有空姐爆料，原來熱水壺除了煲水之外，還有很多「妙用」！眾所周知，熱水浸泡能夠為物品進行消毒，有很多人出國旅遊時，會利用房間內的熱水壺，為自己的襪子、內褲、胸圍來進行徹底消毒。

以後大家在酒店煲水，嘗到異味的話，就要想一想原因了！

【3】洗頭水 - 會令頭髮打結

洗頭水雖然感覺不會有伏，但無論男女網民都有反映，即使是五星級酒店提供的洗頭水，在使用過後，頭髮的質感都會變得十分堅挺及乾旱，十分影響次日的打扮造型。

小編認為，個人的髮質都不僅相同，去旅行的時候，用小瓶帶備慣用的洗頭水，你的頭髮造型就萬無一失了！

酒店雖然有提供洗頭水，但使用效果卻不太好。（網路圖片）

【4】紙拖鞋 - 超薄而且不防水

大多數酒店都有向住客提供紙拖鞋，讓住客能夠在室內穿著。然而很多網民對這些超薄紙拖鞋卻有很多怨言。

紙拖鞋的製作物質比較薄，而且整體比較窄，用家不容易將腳套入拖鞋，最重要是拖鞋並不防水，一不小心就會讓拖鞋徹底濕透。網民對此都認為，在酒店裏還是寧願光著腳比較舒服。

【5】大毛巾 – 當成抹地布

酒店在房間裏，會提供不同尺寸的毛巾，作面巾、浴巾、抹手巾的用途。然而，不少網民都承認因為擔心酒店毛巾骯髒，所以都會自備毛巾。

而酒店提供的毛巾呢？網民就直言會直接放在低下，當成抹地布和吸水布使用。即使酒店承諾徹底清潔房間物品，但你還願意將曾被當成抹地布的毛巾，披在自己身上嗎？