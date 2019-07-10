寶礦力水特4件事　原本又鹹又苦？　開發靈感源於食物中毒？

以年輕、活力為賣點的寶礦力水特，不知不覺已經推出市面近40年。這款從小喝到大的長青飲品，除了PR做得好、廣告拍得靚而受到網民推崇外，其實還有4個你不知的事情！

（寶礦力水特廣告截圖）

【1】原本味道像汗水一樣又鹹又苦？

據官方網站介紹，當初研發寶礦力水特，目標是推出一瓶能夠輕易被人體吸收，「補充流失汗水」的飲料。團隊一開始的研發方向，就是還原汗水的成分來設計飲料成分，因此在試作初期，寶礦力水特的味道就像汗水一樣，又鹹又苦。

然而，公司正研製柑橘果汁粉末，於是研究團隊就將寶礦力水特與柑橘果汁粉末兩者混合起來，創造出來的味道微甜微酸，為現今天的寶礦力水特定下獨特的味道。

【2】被稱為「能喝的點滴」 醫生也推薦

雖然我們認知的寶礦力水特，主要是當作運動飲料飲用，但坊間有說法就指，寶礦力水特也非常適合病人飲用。據說在日本，如果你發燒感冒的話，醫生會建議你飲用寶礦力水特。寶礦力官方網站都有介紹，指出當病菌入侵身體時，體溫會升高以對抗病毒，而身體亦會藉著流汗散熱，這時喝瓶寶礦力水特，就能夠及時補充失去的水份及電解質，有助身體康復。

（寶礦力水特廣告截圖）

【3】因食物中毒衍生研製靈感

原來研製寶礦力水特的契機，居然有著不為人知的經歷。據官網所記載，研發團隊的成員在海外公幹時，因食物中毒而需要求診。當時醫生建議需要多攝取水分及電解質，然而在當地卻難以找到合適而容易吸收的飲料。大難不死的職員在回國途中不斷思考，因此而成為寶礦力水特誕生的契機。

（寶礦力水特廣告截圖）

【4】「POCARI SWEAT！」是擬聲詞

官方網站介紹，寶礦力水特的中文名字則是取自英文名字「POCARI SWEAT！」的諧音，當中包含著豐富礦物質，能夠補充身體水分的含義。

而英文名字方面，據官方網站介紹，當時要為這新飲料命名時，並沒有任何計劃，因為想要突出扭開瓶蓋喝飲料的聲音，就用了「POCARI」來命名飲料。同時也擔心大眾誤會商品特性，因此加上「SWEAT（汗水）」來表達成份接近汗水，能迅速補充身體流失的水分和電解質的特性。

據網上一些文章介紹，寶礦力水特推出不久，有人發現「POCARI」與尼泊爾語中「湖」的發音相同，成為大眾一時關注的熱話，大眾們的反應也十分一致：「果然有飽滿的水分啊！」