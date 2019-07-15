《後街女孩》現實版？日本不良少男成變裝女神　網民讚嘆：神化妝

日本人氣漫畫《後街女孩》故事講述3位黑道男生，被逼變性更成為女子偶像組合。 現實中一位曾經是不良少年的男生成為日本網上熱話，皆因他在反叛期間覺醒了女裝魂，現已變成超美的女裝男子，在人生路上來個180度飄移......

你敢相信是同一人嗎？（Twitter@1293Maron）

曾為不良少年



這名22歲少年的網名為「ひめにぃ様」，不時會於Twitter分享自己由不良少年變身女裝男子的故事，由於反差實在太大，因此經常成為網民熱話。



他從中學年代已超級反叛，經常打架逞威風，是十分典型的不良少年。升上高中後更變本加厲，甚至中途退學當小混混，每天重復著打架、女人、打彈珠、夜蒲的生活。



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中途覺醒女裝魂



在流氓之道闖蕩一番後，他突然覺醒了心中的女裝魂，連本人亦於Twitter表示不知為何會這樣...



配合非凡的化妝天份，「ひめにぃ様」成功由兇狠的小混混變身成嬌柔的女裝女神，亦經常吹棒自己是最強的女裝男子。



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重回人生正軌



自從覺醒女裝魂後，「ひめにぃ様」似乎開始沒當小混混，曾經當天台防水工程職人，現在好像於媽媽的店裡幫忙。



不過，他打扮成小混混或女裝時，其實也是一位美男子！

看完他的故事後，不少網民除了佩服他迂迴曲折的人生外，還大讚他的化妝技巧十分高超。不過，他的聲音卻跟女裝超有違和感...



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