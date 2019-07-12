日本AV女優深田詠美走紅　韓媒爆整容前照片　網民驚嘆手術超成功

AV女優深田詠美，在最新公布的2019上半年FANZA動畫下載排行榜，擊敗三上悠亞和橋本有菜，成為銷量冠軍，本來默默無聞的她，可以成為銷量女王，原因竟是因為她整容？

不少女生都對整容又愛又恨，不過亦有人大方承認。對於藝人、甚至是AV女優來說，整容可能是一個醜聞，不過也可以是一個賣點。說起整容的AV女優，大家第一個想起的，一定已經上了神台的明日花。而近日，另一位整容女優深田詠美，進入了主流觀眾的眼光，到底她為何如此巴閉？

深田整容後的樣子很甜美。（ig@eimi__fukada）

【本是三線女優】

深田詠美資料上是去年11月出道，其實她早於2017年已經以「天海心」之名在SOD出道，不過一直默默無名淪為三線女優，出道不久就開始「休養」，並於2018年11月，改名深田詠美重新出道。AV女優本來就多如繁星，沒有公司的力捧和過人之處，本來就難以上位，她的重新出道，亦未有引起太大討論，直到3月，有整容醫院用了深田做代言人，才引起網民關注。

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【整容反成賣點】

現在影迷終於知道，在2017至2018年間的空白期，深田詠美到底去了哪裡：原來是韓國。韓國亦有媒體報導，深田光顧的是知名整容醫院「江南ID整容外科」，一共做了「臉部輪廓手術」、「兩顎手術」以及「隆胸手術」，簡單一點來說，即是徹底大改造。有不少網民笑言她是繼明日花之後，新一代「生化人」。對於她毫不介意公開自己整容，影迷不介意之餘，更起了好奇心態，畢竟明日花珠玉在前，到底深田又是何方神聖呢？令她的人氣一夜暴升。

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【打敗三上橋本】

在最新公布的2019上半年FANZA動畫下載排行榜，深田詠美的VR作品打敗了三上悠亞和橋本有菜的合演作品，令廣大影迷大跌眼鏡。要知到三上悠亞和橋本有菜本來就是天后級女優，她們聯手的威力更不是1+1=2這樣簡單。現在本來名不經傳的深田，只花不足一年時間，就成功「屠榜」，打敗二人的聯手作品，可見深田的潛力是何等巨大。

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【明日花後繼有人】

之前說過，另一位整容的天后級AV女優明日花，現在已經名成利就，就算她已經表明不會再拍AV ，上岸後人氣仍然強勁。不少網民都期待，用短短大半年的時間就已經殺出血路的深田，她能否成為下一個明日花呢？讓我們拭目以待吧！