【吉列合唱團GLEE 】男角Finn逝世6週年　 重溫劇中5大感人位

一代美劇《吉列合唱團》(Glee)的男主角Finn(Cory Monteith)在開拍第5季前猝逝。想不到6年過去，對他念念不忘的粉絲在Twitter上發起Hashtag表示懷念，再次勾起不少人在吉列合唱團的時光。藉著他逝世6週年，《開罐Opener》與大家一齊重溫《吉列合唱團》的5個感人片段。

那些年，他們一起在吉列合唱團的時光。（《吉列合唱團》劇照）

還記得在中學時代，陪伴我們度過無數歲月的經典歌舞美劇 ——《吉列合唱團》(Glee)嗎？自2009年開播一共6季，成功將歌舞劇打入電視圈，想不到在第五季開拍之前，男主角Finn(Cory Monteith)卻因用藥過量猝逝，成為粉絲的一大遺憾事。

粉絲們於男演員Cory Monteith逝世6週年之際，在Twitter上發起Hashtag 「#6YearsWithoutCory」，來表達對他的思念。眾多網民更紛紛貼圖，重溫他在Glee的歡樂時光。藉著他逝世6週年，我們一起看看當年在《吉列合唱團》中，最難忘的5個感人片段吧！

Finn與Rachel的互動，是《吉列合唱團》的主線故事。（《吉列合唱團》劇照）

【1】不要停止相信

在第一季的開頭，吉列合唱團的成員翻唱了80年代的經典歌曲《Don't Stop Believin'》，充滿朝氣的歌聲和歌詞，「不要停止相信自己、勇敢追夢」的信念，不僅為這部美劇定下基礎，更成為不少粉絲心中的心靈雞湯。

在第五季扮演Finn的男演員Cory因離世而不能出演，合唱團的其他成員重新唱出這首歌，成員獨白「不論我們身在何處、做什麼事，Cory都與我們同在。因為我們內心都有著同樣的印記。」當大家聽見這句話時，與第一季相比，必定又有另一番感受。

他們在合唱團裏，翻唱多首懷舊歌曲，再次成為年輕人的經典歌曲。（《吉列合唱團》劇照）

【2】Blaine與Kurt的戀愛

有追看《吉列合唱團》的粉絲，應該難以遺忘Kurt的出櫃經歷，並在轉校時與Blaine一見鐘情、愛情萌芽的一刻。Blaine當時身穿整齊校服，與其他合唱團成員以Acapella方式唱出Katy Perry的名作《Teenage Dream》，讓Kurt春心蕩漾，成為粉絲心中的經典場面。

然而合唱團成員在畢業後各自朝夢想遠飛，Kurt與Blaine因無數次誤會離合，讓追看的粉絲看的無比緊張。幸好兩人在第六集中終於耍完花槍，一同步入教堂。即使對同性戀戲份無感，但對於他們兩個經歷無數考驗的感情，眾粉絲們都一致祝福。

兩人的戀愛能夠開花結果，粉絲都非常感動。（《吉列合唱團》劇照）

【3】暖男老師用愛感化學生

劇中每個角色都有自己的故事，並在生活中面對很多問題。暖男老師Mr. Schue很用心為輔導學生，為他們解決問題，更用歌聲令各位學生對生活再次充滿熱誠，是學生們心中的好老師沒有之一。他更因這一顆赤子之心，在第六集成功擔任學校校長，能夠徹底實行他的教育理念，讓粉絲非常佩服。

為了感激Mr. Schue對他們的栽培，合唱團成員們曾在第一季，特意為他合唱一首《My Life Would Suck Without You》，用直白的歌詞，表達他們對老師的敬意和愛意。

在學生們感到迷惘時，老師一出手就能解決，是大家心中的超人。（《吉列合唱團》劇照）

【4】為爭主唱比拼高音

《Defying Gravity》在《吉列合唱團》同樣是一代神曲。女主角Rachel初入合唱團時十分高傲，對唱女聲的男生Kurt視為無物，當時兩人的競爭關係是第一季《吉列合唱團》的一大亮點。

為了爭做主唱，Rachel與Kurt瘋狂練習飆高音，並在劇場中唱出出自音樂劇《綠野仙蹤女巫前傳》的名曲《Defying Gravity》。

【5】眾人流淚唱歌懷念Finn

扮演Finn的男演員Cory在第5季開拍之前離世，劇組因此相當傷心，因此在第五季中加上Cory特集，讓眾人在戲外戲內都能夠傾訴出對他的思念。

台前幕後更特意安排女主角Rachel，亦是男主角現實中的女友，唱出《Make You Feel My Love》來紀念他。在Rachel唱歌時，劇照將Cory在《吉列合唱團》與眾人相處的片段播放出來，一眾演員在訪問中透露，大家對Finn思念之情，忍不住在拍攝時流露，甚至哭起來。