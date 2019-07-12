【集體回憶】Twitter暴露年齡挑戰　手機　錄音帶　磁碟考起00後

大家知道什麼是磁碟嗎？有用過Window XP嗎？有外國網民在Twitter上熱烈討論一些「出賣年齡」的物品，不少看到回應的網民瘋狂感嘆自己老了。究竟網民們說了什麼東西呢？《開罐Opener》為大家挑選了8個網民回應，看看大家是不是都老了！

你能說出這些舊產物的名字嗎？（網路圖片）

「暴露年齡」是永遠說不完的話題。要是你在說一些經歷的時候，年輕人卻擺出「黑人問號」的迷惘樣子，那麼你就要反省一下，自己是不是已經老到脫離潮流了。

網民在Twitter上發起了名為「#MyAgeIn5Words」的Hashtag，用5個英文單詞造句，加上圖片，來表達自己的年齡。看到的網民們也大驚，一看圖片居然就立刻知道，你已經是年輕人眼中的老人家了！

你對這個畫面還有印象嗎？（網路圖片）

《開罐Opener》為大家挑選了8個網民留言。如果看懂了這些事物，就代表你已經不再年輕了！大家對這些事物有印象嗎？

▼▼▼▼點擊看8個出賣年齡事物▼▼▼▼

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一名剛滿15歲的網民表示，對以上事物全不知曉，有看懂的網民就對自己逝去的光陰欲哭無淚，大呼不想變老啊！大家對這些事物有印象嗎？快看看朋友們知不知道這些事吧！