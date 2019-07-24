《Signal》也翻拍的「新亭洞連環殺人案」　相隔14年再有新線索！

韓劇《Signal》裡面的「弘遠洞連環殺人事件」，其實是改編自真實的案件「新亭洞連環殺人事件」。2005年6月及11月，兩名分別20和40歲的女性以類近的手法被殺害，但至今仍然未找到原兇。案件發生14年後，SBS節目《真知道真相》再找到新線索！

最重要的線索，竟然和「賤兔」有關？（《想知道真相Cabinet》截圖）

第一名受害者胸部被咬

2005年6月，一名男子在首爾新亭洞一個垃圾站整理垃圾時，發現地上有兩個米袋，包著一些奇怪的東西，起初他以為是一個人體模型，但後來發現是一條女性屍體。警方進行剖屍檢驗，發現死者是一名年約20歲的女性，她的胸部有被牙齒咬過的傷痕，而且體內亦有衛生巾、紙巾碎，發現的時候，胸圍是掛在身上，懷疑死者是被性侵後遭殺害，但卻在死者身上找不到任何疑兇的精液。

受害者被發現時，被兩個米袋包著（《想知道真相cabinet》截圖）

半年後再出現另一名受害者

相隔大約半年，兇手再次出沒。一名40代的家庭主婦的屍體，以類近的手法被棄置於同一區。她們兩者的死因，同樣都是「頸部受壓逼窒息死」。而驗屍結果亦顯示，她們的背部都有被暴力施襲過的痕跡。但警方至今仍然未查出真相，到底兇手為甚麼要把屍體棄置在這麼容易發現的地方呢？

第二名受害者被發現時，被大麻布袋包著。（《想知道真相cabinet》截圖）

半年後再企圖綁架

在出現第2個受害者的半年後（即2006年5月），疑兇再度出手，企圖於新亭站綁架一名女生。當時該名女生乘坐的士前往新亭站，下車後便被疑兇用利器脅持「大叫便殺死你」，並用黑布矇著她的雙眼。在進入疑兇的家之後，受害者不斷被疑兇用拳頭打向頸部，「非常非常痛，像要爆炸一樣的感覺，連話也說不出來」。其後，受害者趁著疑兇上廁所的時候，成功逃脫。但因為當時她實在太害怕，加上周圍漆黑一片，未能記起關於案件的細節。

在到達疑兇的家之後，受害人發現家中還有另一個男人。（《想知道真相cabinet》截圖）

疑兇家二樓發現賤兔貼紙

成功逃出疑兇家之後，受害人跑上了大廈的二樓，並躲在一個鞋櫃後面。非常害怕的她，非常記得該鞋櫃上貼了卡通人物「賤兔」的貼紙。等待疑兇走了之後，她才從大廈逃出，拼命地跑至看見一間小學才停下來。她最近接受節目訪問時表示，記得疑兇的家中有很多繩，與前兩名受害者被發現時的情況（屍體被繩綁著）脗合，所以相信綁架她的人就是新亭洞連環殺人案的兇手。

用繩綁著屍體（《想知道真相cabinet》截圖）

受害人對疑兇的記憶慢慢浮現

受害人最近於節目中透露，近年對疑兇的記憶的確比之前清楚。「我記得他的眉毛非常深色，就像紋了眉一樣。身高大約175至176cm，不是太胖的，但體型比較大。年齡大約35歲左右。」而她最記憶最深刻的，還是幫助她脫離險境的鞋櫃。「那個鞋櫃很舊，在上面有一個花盆，是孩子們才會種的那種花。所以2樓像是有小孩子住的地方。」

這個鞋櫃能成為破案的關鍵嗎？（《想知道真相cabinet》截圖）

調查4年才公開的線索

製作組從2015年開始，已經關注此案件的發展，4年間接收了不少街坊的舉報，但當中只有一宗是最有力的線索。該名舉報者表示：「（受害者說的2樓那間屋）構造好像與我們的家很相似。那時候吃香口膠會送貼紙，應該就是那個賤兔貼紙，是孩子覺得可愛才貼上去的。以我的記憶好像不只得一個貼紙，但在鞋櫃的左邊是有一個賤兔。花盆我是非常記得。孩子弄回來之後，我為了將它晾乾才放在上面的。大兒子是3歲，而當時還在我肚子裡的二兒子於2006年10月出生。而那個人（疑兇）是在二兒子出生前搬走的。」

新亭洞（《想知道真相cabinet》截圖）

現時警方正在就新線索進行調查，希望疑兇能早日落網吧！