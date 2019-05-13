盤點韓國最恐怖的5個校園鬼故　晚上還是不要留在學校...

喜歡刺激的人，相信都特別喜歡玩鬼屋和聽鬼故。很多鬼故都是圍繞著醫院、酒店、學校，總覺得這些地方特別猛鬼。看完以下5個韓國的校園鬼故，相信大家都不想再於晚上逗留在學校了......

《女高怪談》劇照

【1】放假期間被困在教室內的學生

故事發生於一所中學。一名學生遺留了書本在學校，所以於放假期間回校，欲於儲物櫃內取回所需書本。不過一名保安大叔卻從外面鎖上了門。因為課室在4樓，學生也無法從窗走出外面，結果，被困在課室內的他，便迎來了死亡……

直到死前一刻，他都在自己的日記本內寫下被困期間所發生的一切，包括獨自被困的那份恐懼和不安。最後，他因為戰勝不了飢餓，開始咬自己的手臂。而其中最令人心寒的，是日記最後的一句說話：



「最害怕的是，那個從鎖匙洞看著我的保安大叔，眼睛是火紅色的。」

《鬼戲語》劇照

【2】全校第1與第2之爭

經常都考全校第2的一名學生，因為抵受不住老師和父母所給的壓力，約了全校第1的學生於學校天台見面。最後全校第1的學生以整個人反轉、頭部先著地的姿勢從天台墜下死亡。

不過死亡的學生，卻被誤以為是因為讀書壓力大而自殺。之後，拿全校第2的那名學生，便成為了全校第１。

有一天，成為了全校第1的那名學生，獨自留在學校溫習到晚上。他突然間聽到「咯、咯、咯」的聲音。原來是隔壁班的房門被打開的聲音，然後還有一把陰森恐怖的聲音說著：「不在這裡呢……」

接著他又再聽到了「咯咯咯」的聲音，不過這次的聲音感覺比上一次更近了。他感到十分害怕，便躲在桌子下方。他再聽到有門被打開的時候，以及說著「不在這裡呢」。然後門被關上了。

正當他放下心頭，從桌子爬起來的瞬間，他就看見死去的全校第1，以死去時候的狀態（整個人反轉、頭部著地）看著他。

前全校第1以充滿怨恨的眼神，說了最後一句話：「在這裡呢……」

《女高怪談》劇照

【3】舞蹈室的鏡子

某學校的舞蹈室有個傳聞，指一到晚上，舞蹈室的鏡子就會有鬼出沒。一名女老師新來報到，很快也聽到了這個傳聞。

這名老師從來都不相信鬼神之說，她很想證明這個傳聞是假的，所以獨自一個待在舞蹈室直到晚上。

她打開了收音機，聽著音樂跳著舞。就這樣，她看著鏡中的自己，跳了一整晚舞。

第二天，學生回校問她：「真的沒有鬼來過嗎？」而她則說：「哪有甚麼鬼，我在鏡子看著自己的樣子跳了一整晚舞呢。」

說完之後，學生們面色突然變青，還以很恐怖很尖銳的眼神說：「老師，現在舞蹈室正在施工，根本沒有鏡子……」

《能看見鬼的警察處容》劇照

【4】放學後被遺留在課室的女學生

所有學生都放學，天色也漸沉，一名值夜班的老師，獨自在走廊巡邏。他發現了一名獨自留在課室內的女學生。

老師說：「孩子啊，天都黑了，妳還不回家嗎？」學生回答說：「老師，我不能回家。」

老師擔心地說：「有甚麼問題嗎？」學生低下台，以沉憂的表情說：「其實…我沒有腳。不如拿走老師你的腳吧？…」

她隨即伸出兩臂，飛快地爬到了老師的身邊。她沒有下半身，而她經過的地方，都沾滿了鮮紅色的血。老師被嚇暈了之後，被經過的保安叔叔送往醫院。第二天，她醒過來後，決定了追查那名戲弄她的學生的下落。

原來，該名學生很久以前在學校前面被車撞倒，下半身被截斷當場死亡。

《一起吃飯吧3》劇照

【5】要紅色紙巾，還是藍色紙巾？

這是一個韓國傳統的鬼故。

如果在學校上廁所時，突然間聽到有人問：「要紅色紙巾，還是藍色紙巾？」的話，無論選哪一個答案都是「死路一條」。

選紅色紙巾，脖子會被斬去，全身浸在鮮血中死去；

而選擇藍色紙巾的話，脖子會被緊緊勒著，直至全身變成青藍色後死亡。