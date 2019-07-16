【書展2019】精選15件抵買文具　必搶限量鉛芯筆少女心膠帶│睇片

開罐
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每年書展總有一班文具控入場掃文具，《開罐Opener》記者Ruby已率先入場精選了15款抵買又靚文具精品，當中有限量文具，也有優惠着數精品，等大家可以早早鎖定目標，買到心頭好。

少女瘋搶！必買Zebra Mildliner買五送二！（莊堅毅攝）

第30屆香港書展開鑼，每年書展各大參展商都會費盡心思，推出各項優惠、限量品以吸引客人！《開罐Opener》派出記者到場率先披露5樓展區有何文具抵買必搶！

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【香港書展2019】
日期：
2019年7月17日（三）至7月23日（二）

時間：
7月17、18日：10:00－22:00
7月19、20日：10:00－00:00（一樓展館）、10:00－23:00（三樓及五樓展館）
7月21、22日：10:00－22:00
7月23日：09:00－17:00

地點：
香港會議展覽中心

票價：
【正價】成人票售價為港幣25元、小童票售價為港幣10元。
【早場優惠】每日中午12點前進場，則大小同價10元。
【免費再進場】凡於17、18日以正價購買門票的人士，可憑票尾於19－21日17:00後，免費再進場一次。
【超級書迷證】可無限次進場，售港幣80元。

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