免費入場！元朗葡萄園巨峰香印成熟了　園主教你揀靚提子秘技

到了夏天是葡萄成熟的季節，「何時葡萄先熟透？」 本地的巨峰已經成熟了！香印也快將成熟。《開罐Opener》跟大家到朗屏士多啤梨葡萄園，摘巨峰和香印！

朗屏士多啤梨葡萄園內種了3種提子，分別是晚夏、巨峰和香印。園主楊博文指，晚夏已經收成期到了尾聲，即是巨峰已經成熟了，正是收成期！而近年在日本大受歡迎的香印，亦開始成熟了，香印的收成期由7月下旬至11月。

【玩法】

果園是免費入場的，如果摘提子的話，摘完就要買走，巨峰和晚夏每磅90元，而香印則要每磅150元。

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朗屏士多啤梨葡萄園位於元朗大棠。（莊堅毅攝）

【教你玩得醒】

貼士1：巨峰提子愈深色愈有酒

據葡萄園主楊博文向《開罐Opener》記者介紹，巨峰的顏色轉紅就是開始熟，已經很甜很好吃。如果想吃到有酒香味的巨峰提子就要選深紫紅色的。記者現場試摘試食，巨峰提子果肉軟熟，非常多汁，有濃濃的巨峰提子獨有的味道，酒香味不會過分濃烈，同時享受到提子味和酒香味。園內巨峰每磅90元，而《開罐Opener》記者在大型超市比較，目測約半磅巨峰提子已經要約70元。

貼士2：香印提子要綠中帶黃和通透

香印提子淡綠中帶金黃色，而且色澤通透，就代表是成熟了。此外，整串提子的密度愈高，提子和提子之間的空位愈少，代表提子愈靚！園主指園內現有香印提子只有6、7成熟，但記者試食已經感得十分香甜，有清新的花香味。園內香印提子每磅 $150，記者於大型超市所見，一包目測約半磅香印提子售約199元。

貼士3：園內專用工具保護提子

因為提子莖很硬，園內有專用剪刀給客人使用。園主指要要一手拿好提子，以防提子跌在地上，一手用剪刀在提子莖上，把提子剪下來。如果沒信心，可以請園內職員協助採摘。摘下來的提子放在場內提供小籃子內，由職員為提子磅重。如要帶走，葡萄園貼心地準備了膠盒避免提子撞爛，並放在膠袋內，不要把膠袋密封，要疏氣防止提子焗壞。

【未玩夠?】

園內飼養了兩隻可愛羊仔，可以買園內的草去餵它們。旁邊還有一大片水稻，可以在前打卡照。

【裝備】

1. 不要穿淺色或白色鞋，地上的泥有機會弄污鞋子。

2. 園內要較空曠，樹陰少，要做足防曬消暑措施。

3. 雖然園內已有捕蚊器，但還會有小量蚊子，要做足防蚊措施。

【補給】

在大棠村牌坊附近有一家士多，有飲品和零食賣。午飯或其他補給，建議在西鐵朗屏站附近購買，選擇會較多。

【點去】

於西鐵朗屏站B2出口，經天橋到屏昌徑巴士站，轉乘K66接駁巴士到大棠山迴旋處巴士站落，行入大棠村牌坊，轉右步行約2-3分鐘。