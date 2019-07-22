盤點京都動畫「京阿尼」17套經典作品！　蠟筆小新、銀魂都上榜

曾製作《電影版聲之形》、《K-ON！輕音部》與《涼宮春日的憂鬱》等知名動漫作品的「京都動畫」公司在日前遭人惡意縱火，截至18日日本時間晚上10點半左右，已知有33人死亡，35人送醫搶救中。

京阿尼大火：京都動畫工作室大樓7月18日不幸發生縱火案（美聯社）

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「京都動畫」（動漫迷暱稱「京阿尼」）以細緻描繪現實風景或人物動作而著名，就算是遊戲或漫改，他們對忠於原作的態度都得到了日本與國際的認可。

童年回憶一把火燒哂！盤點「京阿尼」17套經典作品▼▼▼

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火災發生後不只引發全球動漫迷熱議，還有人形容這是「動漫界的巴黎聖母院」，沒想到火勢會這麼嚴重，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測事發日（18日）到今（19）日為止，短短兩天內該事件的討論聲量就已經有12890筆，許多人都相當關心此事。

《KEYPO大數據關鍵引擎》（觀測日期2019/7/18~2019/7/19）

憾事發生後許多網友發起募款，希望能用來當作治療員工的醫藥費、喪葬費以及重建工作室的費用等，不分海內外也發起「用錢」下架其公司的作品，希望能為京阿尼盡一份心力。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出的探索概念可以知道，網友在討論「京都動畫」的火災時，除了聯想到其知名作品《涼宮春日的憂鬱》外，也號召網友一同集氣，在相關的文章後方＃PrayForKyoani（天祐京阿尼）。

《KEYPO大數據關鍵引擎》(觀測日期2019/7/18~2019/7/19）

京都動畫的知名作品你也許略有耳聞，除了上述提到的《電影版聲之形》等之外，還有《冰菓》、《紫羅蘭永恆花園》、《吹響吧！上低音號》、《中二病也想談戀愛！》與《Free！》這些優秀作品。

不過就算你不是動漫迷，由京都動畫協力製作的作品你也一定看過，例如《神奇寶貝》、《犬夜叉》、《魔女宅急便》、《我們這一家》、《蠟筆小新》、《銀魂》、《AKIRA》、《哆啦A夢》、《∀鋼彈》、《新世紀福音戰士》等——原來我們的童年，「京都動畫」都曾參與其中。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】