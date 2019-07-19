【京阿尼遭縱火】安倍晉三表達哀悼　動畫界人士為傷者祈福

日本「京阿尼」京都動畫大樓週四（18日）發生縱火案，目前已確認有33人死亡，36人受傷。日本首相安倍晉三同日在Twitter上為事件表達哀悼，而動畫電影《你的名字》導演新海誠及動畫《鋼之鍊金術師》導演水島精二等多名動畫界人士亦有為傷者祈福。

安倍晉三在Twitter上説：「今日在京都發生的縱火謀殺案中，有大量人員傷亡，我無法用言語來形容這個慘況。我為死者哀悼，向受傷的人表示慰問，並希望能早日康復。」

京阿尼遭縱火事件：日本首相安倍晉三在Twitter留言，向受影響人士表達慰問（圖源：安倍晉三Twitter）

新海誠表示，「京都動畫的所有人，請保重」。至於水島精二就稱，「在首次監督的作品《永恆傳説》中，京都動畫負責第7集和11集。雖然是首次監督，但是工作人員都很珍惜並愛護我的作品，為這部充滿愛的作品而感動。我為那些死去的人祈福。很傷心。」

曾經與京阿尼有過節的動畫導演山本寬，卻在Twitter上回應新海誠指要他「閉嘴一下」，網友認為他的留言充滿嘲諷，結果紛紛批評他「噁心」、「説風涼話」。雖然山本寬後來表示自己被誤解，並為此道歉，但其Twitter帳號已被網友所檢舉，目前暫時停用。

+ 3 + 2

（綜合報道）