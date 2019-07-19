【龍珠】美國動漫博覽786名粉絲齊喊「龜波氣功」再創健力士紀錄

最近在美國聖地亞哥舉辦的一場大型動漫節中，一大群《龍珠》的粉絲僅僅花費了「5個字」的時間，就打破了一個健力士世界紀錄！這個紀錄讓動漫迷們感到熱血沸騰，因為這已經是《龍珠》獲得的第3個世界紀錄！

有網民在Twitter上表示，這是700多人一起「釋放」龜波氣功的示意圖。（網上圖片）

會場高呼5個字破世界紀錄

究竟是哪5個字，令《龍珠》再次獲得健力士世界紀錄呢？原來就是「かめはめ波（龜波氣功）」這5個日文拼音！

在美國知名的大型動漫博覽「聖地牙哥國際漫畫博覽會（Comic Con）」，《龍珠》的動畫製作公司「東映動畫」籌辦了一次打破健力士世界紀錄活動，邀請·一眾《龍珠》粉絲於會場中同時對著上空「釋放」龜波氣功。

遠超健力士官方要求人數

健力士官方表示，只需要250人參與這次大叫龜波氣功的挑戰，就能夠獲得官方認證。意想不到在活動當天居然有一共768人參與挑戰，眾人在同一時間向著同一方向「釋放」龜波氣功，場面非常震撼！

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龍珠破紀錄 眾粉絲感動

自1986年起首播以來33年，有超過80個國家播放動漫版《龍珠》，至今已經成為不少人心中的經典，一句「かめはめ波（龜波氣功）」，更是不少人的童年回憶。

對於《龍珠》能夠打破健力士世界紀錄，眾人都表示十分震驚。除了「東映動畫」轉載消息外，連日本動漫娛樂界的龍頭王者萬代南夢宮娛樂（BANDAI NAMCO）的美國官方Twitter都轉載相關消息。有不在當地，無法參與活動的《龍珠》粉絲看到消息，都紛紛留言，大呼看到影片後感動流涕！

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開播以來第三個世界紀錄

但其實《龍珠》並非首次打破紀錄，在2017年時，《龍珠》的配音員已經連續打破兩個健力士世界紀錄。悟空的配音員野澤雅子在世代交替的配音界中，由《龍珠》開播以來一人分飾三角，擔任悟空、悟飯與悟天的配音員長達20多年，而獲得「最長時間聲演同一電視遊戲角色」與「活動時間最長電視遊戲聲優」兩個殊榮。

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