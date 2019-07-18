【FaceApp】教你玩變老Filter　蔣麗芸孫慧雪10個名人變老係點？

繼「童顏」濾鏡風潮之後，近日在全球興起了一股新風潮，居然是要將自己的臉變老！ 《開罐Opener》決定教大家跟緊風潮，將下載到使用濾鏡的過程羅列出來，並使用了10位名人的相片，實測變老濾鏡的威力！

你能想象他們變老的樣子嗎？（網上圖片）

這次流行的變老濾鏡風潮，不僅在外國掀起旋風，更引起本港藝人爭相試玩，將自己年輕的樣貌變成七老八十。究竟要如何才能玩到這麼有趣的濾鏡呢？其實只需要一個手機應用程式，就能夠瞬間變老！

FaceApp下載方法

要玩變老Filter，大家首先要存下載FaceApp，此App支援各大手機系統，只需要在商店程式中搜尋軟件名稱，就能夠將程式下載到手機內。

軟件免費項目包括更改髮型、髮色，和更換年齡特徵等功能。如需要使用更多功能及去除水印，可以內購開放更多功能。

Android下載

iOS下載

軟件使用教學

下載了應用程式卻無從下手？記者為大家濃縮了一個精華教學，讓大家手上的相片即刻變老！記者以香港政界名人蔣麗芸為例子，看看到底如何發揮這個App的威力吧！

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名人相片實測變老Filter

那麼究竟這款修圖應用程式的效果又如何呢？記者挑選了10位名人相片，看看變老濾鏡是否能夠精準將目標對象改頭換面！大家能夠認出這些名人嗎？快來接受挑戰，用紙筆將名人的名字寫出來吧！

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