【細思極恐】漫畫暗藏毛骨悚然細節　作者：恐懼是我們的共同語言

繼微博恐怖漫畫《細思極恐》系列在網路爆紅，近日在外國網路一系列名為「Edd Lai's Stories」的陰暗短篇漫畫，憑著恐怖的筆觸和反差的結局，引起網民瘋傳。 《開罐》獲「Edd Lai's Stories」系列作者賴惟智授權，轉載有關漫畫作品。

陰暗短篇漫畫引人深思

近日有名為「Edd Lai’s Stories」的短編漫畫系列在網上瘋傳。這系列的漫畫畫風恐怖，令讀者看到已經感到毛骨悚然，雖然每一篇漫畫只有僅僅4至6格，但只要仔細觀看、反復咀嚼，就會發現原來作者在漫畫裏，埋藏了一些容易被人忽視的社會現象與問題。

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反差結局出其不意

要是剝開了恐怖的外殼，你會被故事的反差結局逗得會心微笑。其中一個名為《巫毒娃娃》的作品，用一個恐怖的詛咒娃娃作為故事開端，讓人以為持有者會用來作惡，但想不到結局卻如此暖心，是不少粉絲的入坑之作。

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陰暗故事書寫光明

這些短編漫畫，是由台灣作家賴惟智(Edd Lai)主創，並由繪師尼太與Penny負責繪圖。他們筆下的作品與其他同類型陰暗漫畫不盡相同，正如賴惟智的創作理念「用陰暗的故事去書寫光明，在黑暗中點亮一盞燈火」，漫畫的結局並不一定是悲劇。

賴惟智接受《開罐Opener》訪問時表示：「恐怖，恐懼，與開心、哀傷、憤怒一樣，是為最基礎且原始的一種情緒，根植每個人心中，也是我們的共同語言」。他指，在陰暗的漫畫埋藏著希望的種子，出其不意的結局，希望能夠讓讀者能夠從中感到一絲樂趣、歡笑與溫暖。

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靈感來源來自生活周遭

問到他創作的靈感來源，他笑稱自己沒有什麼確實的靈感來源，創作題材主要就是靠多注意生活周遭發生的事情。「像是最近有出一篇《牙醫》，因為我前陣子看牙醫覺得超恐怖，就想到那篇（的靈感）！」他將一些生活細節加上對社會問題敏銳的觸覺，就創作出一篇篇飽含深意的作品。

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中英對照外國爆紅

從今年五月起，他們開始將漫畫作品上載至社交平台Instagram上。其中「Edd Lai's Stories」這個系列更附上中英雙語兩個版本，因此除了吸引了一眾本地和華語圈的粉絲外，同時迅速獲得海外媒體與網民關注。

大家在觀看的時候，有感受到這些漫畫的魅力嗎？以下還有同系列的其他漫畫作品，大家一起來看看吧！

《完美小女孩》

《詛咒圖片》

《驅魔》

《風聲》

《真愛》

《飛行》

《小仙子》

《關心》

《舌》

《裏面》

《承諾》

《關燈》

《保育類》

《妙招》

《開燈》

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