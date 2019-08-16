【韓流日常】回顧韓國女團10年發展史　從性感走到Girl Crush風格

K-POP其實是陪伴不少8、90後甚至00後成長的音樂，不少人於學生時期都曾迷戀過K-POP偶像。讓《OPENER》和大家一起回顧近10年間，K-POP女團的發展史！性感、清純、以至近期的Girl Crush風格，哪種才是大家的心水？

性感、清純、Girl crush，大家最喜歡哪一個時代的K-POP ？（珉雅、Arin、穗珍）

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

09年—Brown Eyed Girls開創性感時代

2009年，可說是K-POP盛放的開始，少女時代、Bigbang、Super Junior、Kara等「第一代團體」替K-POP打了一個良好的根基。當時的女團，多數走「青春活潑」的風格，例如《Gee》、《Mister》等，突顯少女的青春感覺。有別於流行的風格，Brown Eyed Girls的《Abradacabra》走成熟性感風，當中副歌的扭屁舞更成為了當時的佳話，直到現在也經常被人拿來cover！

Brown Eyed Girls《Abracadabra》

10至14年—性感時代全盛時期

在10至14年間，「二線女團」要成功上位，可說是非常困難的事。而當時的經紀公司亦沒有像現在的公司一樣，懂得利用不同的資源發展組合。要上位的話，最好走的路就是賣弄性感。事實證明，那幾年成功上位的女團，幾乎都是走性感路線，例如Miss A、Sistar、Secret、Girl's Day、AOA、EXID。她們都是先靠走性感路線令人氣急升後，才嘗試轉走其他路線。但當中亦有不少組合雖然走性感路線仍得不到人氣，相信大家印象最深刻的，應該就是STELLAR吧！

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15至17年—性感結束、清純時代開始

2015年，走性感路線的二代女團陸續開始解散或減少活動，另一方面，GFRIEND、TWICE、RED VELVET等女團相繼出道。長達5年的性感時代，正式踏入結尾。雖然偶爾還有零碎的女團推出性感風格歌曲，但成績已經大不如前，而且主流已經慢慢移向走「清純」風格。

GFRIEND《ME GUSTAS TU》

同時，隨著K-POP於全球的人氣也越來越高的關係，經紀公司開始為組合設定長遠的計劃和進行形象管理。雖然走性感風的確可以得到短期的注目，但長遠來說對建立組合的形象並不樂觀。相反，走清純風格的GFRIEND、TWICE、Oh My Girl、Lovelyz等女團，都能得到很高的人氣，比起走性感風亦能累積到更多的粉絲。

17至19年—Girl Crush熱潮

隨著「女權主義」越來越興盛，就連K-POP培訓出來的女團也開始轉走「Girl Crush」風格。所謂的girl crush，意思即是女生仰慕女明星之情，而通常這些女星都是非常自信、帥氣。而走girl crush風格的女團，女生粉絲的比例的確比較高，例如Blackpink、Red Velvet、Mamamoo、(G)I-DLE等。另外也有不少以前走清純路線的女團加入Girl crush戰團，例如TWICE，她們的最新歌曲《Fancy》就是走girl crush風格。

BLACKPINK《KILL THIS LOVE》

隨著BTS等知名男團替K-POP於世界各地開拓市場，不少女團亦開始於歐美受到關注，當中Blackpink可說是於歐美最紅的韓國女團，她們於今年4月更受邀到美國大型音樂節Coachella表演。自出道以來，她們一直都是走girl crush路線，可說是girl crush女團的代表，她們的成功自然令不少經紀公司效法。