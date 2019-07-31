超過四分一外賣員試過偷食　親身教路最易中招的食物是...

近日有調查指出，有28%外賣員試過偷食，相信大家都試過叫外賣被偷食，調查更發現，原來最容易被偷食的高危食物是…

外賣員雖然辛苦，不過也不應該偷吃。（網上圖片）

颱風「韋帕」逼近香港，有網民呼籲打風千萬不叫外賣！不過隨著叫外賣愈來愈方便，不少朋友都會選擇在家「開餐」，可是我們總會有種感覺，外賣的份量好像愈來愈少，原來不是錯覺！美國「US Food」公司近日公布一項調查，原來有高達28%的外賣員試過偷食外賣！

28%的外賣員都偷吃過客人的食物！（網上圖片）

調查訪問了497位外賣員，有28%受訪者承認曾經偷吃訂單中的食物，意味著每四個外賣員就有一個人偷吃。他們又指出，最容易被偷食的食物，是洋蔥圈、薯條之類的炸物，因為數量比較多，就算偷吃一兩條都不易被發覺，而且食物的香氣非常吸引，加上容易下手，分分鐘忍不住愈食愈多，因此到了客人手上時分量少了也是「很正常的」。

有網民認為炸雞最安全，因為有數得計。（網上圖片）

研究更指出，有超過一半的外賣員想過偷食，只是因為種種原因而沒有下手，當中最大的「阻礙」，是偷食的難度。最不容易被偷吃的食物，調查指出是相對「巨型」的食物，例如漢堡包、PIZZA等，因為不知可以由何入手，而且一旦偷吃會非常覺眼，多數都會克制自己，因此如果要叫外賣又怕被偷吃，可以考慮一下叫這一類食物。

PIZZA亦是安全之選。（網上圖片）

不少網民對於調查的結果都非常驚訝，想不到偷吃如此常見，「是我叫四次外賣，就有一次會被偷吃的意思嗎？」，直斥「很不道德」，而且一想起自己吃過陌生人的口水，就會「覺得好噁心」。

大家有沒有遇過外賣奇人奇事？留言分享一下吧！