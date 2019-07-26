【黑暗料理】實測珍珠奶茶飯！　試伏記者：其實幾好味

日本掀起前所未有的珍珠奶茶熱潮，創意萬分的網民加入風潮，憑著一碗珍珠創造出各種黑暗料理。《開罐Opener》記者就決定參照日本網民的創意，為大家實測烹調傳說中的珍珠奶茶飯，試下有幾好味！

（陳俊堯攝）

在看食評之前，為了讓大家能夠看相都能夠感受到奶茶香，《開罐Opener》派出了試伏專員大戰珍珠奶茶飯，將珍珠奶茶飯的烹調過程記錄成懶人包，方便大家一邊睇一邊煮！快點向下拉動，看看記者的精心傑作吧！

▼▼▼▼預備材料▼▼▼▼

《開罐》製圖

▼▼▼▼烹調流程▼▼▼▼

【注意事項】 【1】因應情況加入糖漿 為了令成品的甜味更為突出，因此在烹調過程中加入冰糖溶成的糖漿。糖漿份量可因應口味加減。 【2】不要直接放入糖塊 在烹調過程中直接將糖塊放進電飯煲中，會令成品的味道不夠均勻，影響味道。 【3】白米與珍珠奶茶的比例 白米與奶茶的比例並非正常煮飯約1:1的比例。這是因為珍珠的吸水能力較強，而且奶茶在加熱的過程中會容易變稠，因此在煮飯時就需要更多奶茶來維持米飯軟熟的口感。

冰糖的甜味較為清新，但大家個根據個人喜好加入不同糖，如黑糖與砂糖。（陳俊堯攝）

【食評】

既然能夠將這麼黑暗的料理成功烹調出來，又怎麼有可能不試吃呢？試伏專員誠邀《開罐Opener》的全體員工一嘗這道高級料理，大家一起來看看大家的反應吧！

剛出爐的時候，米飯未曾完全收乾，吃下去有啖啖茶香，還有糯米飯的黏口感和甜味。 試伏專員

再次加熱的珍珠，口感會變得鬆軟。這時就可以將預先撈起的珍珠添加到成品上，不僅口感會變得更彈牙，外觀更會更加分！（陳俊堯攝）

個人認為不適合當做正餐，但當做飯後甜點卻是個不錯的選擇，還可以配搭水果一起食用，喜好甜點的人值得一試。 醉愛韓國

一定一定一定要想清楚自己能夠吃多少。試伏記者一時開心，煮了兩嘜米，事後感到後悔莫及。（陳俊堯攝）

泰國有芒果糯米飯的話，這就是台灣的特產 —— 珍珠奶茶飯！ 隔離同事

收集了多位同事的意見，大家對珍珠奶茶飯一致好評。

因此，試伏專員認為珍珠奶茶飯未夠伏，黑暗指數只有僅僅20%！

大家的腦海裏有沒有什麼黑暗料理，一直想試但卻不夠膽試呢？留言告訴我們吧！