【珍珠奶茶】春水堂VS翰林茶館　誰才是創始人？法庭判決終於出爐

珍珠奶茶是不少朋友的心頭好，那麼你知道珍珠奶茶的始創店是哪一家嗎？為此春水堂跟翰林茶館對簿公堂長達10年，近日判決終於出爐！

春水堂跟翰林茶館長達10年的官司，終於有結果。（網上圖片）

台灣珍珠奶茶風靡全球，不同品牌在香港的分店愈開愈多。近日一宗震撼「珍珠奶茶界」，對於誰才是珍珠奶茶始創者的判決，終於出爐。春水堂跟翰林茶館，為了證明自己才是始祖，對簿公堂長達10年。

根據台灣媒體報道，春水堂創辦人劉漢介，早於1987年3月，於台中四維街開設飲料店，當時店長林秀慧突發奇想，把小食粉圓和泡沫奶茶調配，意外做出了現在的「珍珠奶茶」，多年前更曾經在宣傳品上指出，翰林茶館負責人曾到春水堂觀摩。

春水堂指自己是珍珠奶茶的始創人。（春水堂facebook）

翰林茶館一方，創辦人就指出，自己1986年在台南開店，一次看見街市內的粉圓，同樣突發奇想，想拿來與奶茶相配，經過多次嘗試後，方成功將兩者融合，又表示，因為粉圓潔白剔透，有如一顆顆珍珠，才將之命名為「珍珠奶茶」。

翰林茶館在香港亦有分店。（翰林茶館facebook）

雙方的「始祖之爭」最終鬧上公堂，經過10年的法律程序，法官日前終於作出判決。最終法官認定，由於年代久遠，珍珠奶茶是新型飲料、亦非專利品，任何人都可以調配，因此誰是始祖其實不需要認定，換句話說，結果是「打和」。

對於判決結果，報道引述春水堂公關主管劉彥伶表示，父親已年近70，對「始創之爭」早已看淡，日後一樣會以「珍珠奶茶發明人」的概念宣傳；翰林茶館開發部經理黃政賢，則表示樂觀看待，指珍珠奶茶是屬於所有台灣人，應該讓其風行全球。

對於消費者來說，味道才是最重要？（資料圖片）

春水堂跟翰林茶館，都是珍珠奶茶的名店，有網民表示誰是始創人並非重點，直言最緊要好飲。各位熱愛珍珠奶茶的朋友，你又怎麼看呢？